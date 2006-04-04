برگزاري رقابتهاي ليگ اميدهاي كشور را براي سال جديد پيش بيني كرده ايم

اميررضا واعظ آشتياني رئيس فدراسيون دوچرخه سواري درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: متاسفانه به دليل عدم دريافت سهميه مناسب درمسابقات جام جهاني فرانسه ورزشكاران ما به اين مسابقات اعزام نمي شوند، به همين منظور فدراسيون برنامه ريزي منسجمي را براي دورنشدن ورزشكاران ازشرايط آرماني خود انجام داده است.

آشتياني افزود: طبق جدول فدراسيون جهاني و آسيايي 20 مسابقه رسمي و توردوچرخه سواري بين المللي تا پايان سال 2006 برگزارمي شود كه فدراسيون براساس مقدورات خود برنامه ريزي را براي شركت تيمهاي ملي در اين رقابتها به عمل خواهد آورد.

وي ادامه داد: امسال براي اولين بار برگزاري ليگ دوچرخه سواري اميد درجدول مسابقات فدراسيون پيش بيني شده كه طي دو مرحله تا پايان سال به اجرا درخواهد آمد.