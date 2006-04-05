صادرات ايميدرو از مرز 7/1 ميليارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمدعلي هراتي نيك در ديدار با كاركنان سازمان ايميدرو كه در محل اين سازمان برگزار شد، ضمن تبريك سال نو افزود: در سال جاري 10 ميليون و 521 هزار تن فولاد توسط واحدهاي تحت پوشش ايميدرو توليد مي شود.

وي در ادامه توليد يك ميليون و 110 هزار تن زغال سنگ، 17 ميليون تن سنگ آهن، 190 هزار تن مس كاتد، 220 هزار تن آلومينيوم و يك ميليون و 936 هزار تن سيمان را از ديگر برنامه هاي اين سازمان در سال 85 دانست.

وي اعتبارات در نظر گرفته شده براي اجراي طرح هاي ايميدرو در سال 85 را حدود 17 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: طرح هاي توسعه فاز 2 فولاد مباركه، واحد احياي مستقيم فولاد مباركه، پروژه هاي تكميلي فولاد خوزستان تا ظرفيت 4/3 ميليون تن، طرح ذوب گروه ملي ، ايرالكو جديد، آند آلومينيوم المهدي، طرح مس سونگون، فاز اول زغال سنگ طبس و طرح تجهيز پتاس از جمله طرح هائي است كه در سال 85 به بهره برداري خواهد رسيد.

هراتي نيك ادامه داد : با توجه به شرايط جديد دولت و روحيه نشاط كاري در دولت نهم در مجموع شرايط و زمينه خوبي براي كار در كشور فراهم شده است.

رئيس هيئت عامل ايميدرو از مديران اين سازمان خواست تا وظيفه نظارتي خود را در سال 85 تقويت كنند و با حضوربه موقع در محل اجراي پروژه ها، هدايت و كنترل بيشتري بر پروژه ها داشته باشند تا پروژه ها با سرعت بيشتري انجام شود.

هراتي نيك با تشريح عملكرد سال 84 ايميدرو گفت: ميزان توليد فولاد خام در سال 84، معادل 6/9 ميليون تن بود كه نسبت به سال 83 رشدي معادل 7 درصد داشت و ميزان توليد محصولات فولادي نيز 9/9 ميليون تن بود كه نسبت به سال قبل از آن از رشدي معادل 9 درصد برخوردار بود.

وي افزود: در سال گذشته توليد مس كاتد با 17 درصد رشد معادل 187 هزار تن، آلومينيوم با سه درصد رشد 218 هزار تن، كنسانتره سنگ آهن با 16 درصد رشد 8/14 ميليون تن، كنسانتره زغالسنگ با 14 درصد رشد 929 هزار تن و سيمان با 17 درصد رشد برابر با 2/2 ميليون تن بود.

هراتي نيك در پايان گفت: فروش كلي سازمان در سال گذشته با 21 درصد رشد به 60149 ميليارد ريال رسيد.