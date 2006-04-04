  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۴۰

افروغ در جمع خبرنگاران:

عدم تغيير ساعت رسمي كشور براي مردم ايجاد مزاحمت مي كند

عدم تغيير ساعت رسمي كشور براي مردم ايجاد مزاحمت مي كند

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با انتقاد از تبصره هاي مربوط به عدم تغيير ساعت رسمي كشور، گفت: تبصره هايي كه براي برخي اماكن مانند آموزش و پرورش و ديگر ادارات تصوير شد، براي مردم ايجاد مزاحمت مي كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عماد افروغ كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: هر تصميمي در خصوص ساعت رسمي كشور را بايد قبل از سال نو و به صورت منسجم گرفت، نه اينكه مرتب تبصره بزنند و تغيير ايجاد كنند.

وي در پاسخ به اين كه گفته مي شود علت عدم تغيير ساعت رسمي كشور به خاطر بر هم نخوردن ساعت شرعي بوده، گفت: اصل ساعت نماز است كه تغيير نكرده و ساعت 12 و 13 يك زمان قراردادي است.

افروغ ادامه داد: اگر واقعا كشور در اين كار منافع و صرفه جويي دارد، چه اشكالي دارد و اگر ضرري دارد، ضرر آن را ذكر كنند.

وي خاطر نشان كرد: چنانچه تغيير ساعت، صوري صورت نگرفت، با تبصره ها تغييراتي را صورت دادند كه اين نشان مي دهد با اصل تغيير مخالف نبوده اند. البته اميدوارم ديگر تبصره نزنند، چون كار دست مردم مي دهد و همين كه تبصره مي زنند نشان مي دهد در جاهايي به تغييرات اعتقاد دارند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در پاسخ به اينكه مجلس در خصوص عدم تغيير ساعت و مشكلات پيش آمده نظري دارد؟ گفت: اگر تبصره ها حاد شوند، مجلس وارد مي شود.

افروغ همچنين با اشاره به نامگذاري سال 85 به نام پيامبر اعظم (ص) تصريح كرد: اميد است امسال بتوانيم بدون تعرض به ساير مذاهب به سمت تحقق تمام عيار گفت و گوي اديان برويم.

وي تاكيد كرد: امسال يك گام به سوي گفت و گوي درون ديني برداشتيم ؛ آمريكا قصد داشت با تفرقه بين فرق اسلامي به اهداف خود برسد، اما ما امسال را هم براي وحدت شيعه و سني و هم وحدت اديان پيش مي بريم.

کد مطلب 307625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها