تغييرات سياسي نبايد باعث عدم امنيت شغلي كارمندان شود/ تلاش مجلس هفتم خدمت بيشتر به مردم بوده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل كه به مناسبت فرا رسيدن سال نو در جمع كارمندان مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، با بيان اينكه اميدواريم سال جديد كه به نام سال پيامبر اعظم (ص) نام گرفته سالي سرشار از خير و بركت باشد و ملت از بركات نام مقدس پيامبر بهره مند شود، اظهار داشت : انشاء الله اين سال براي همه ما سال نبوي و اسلامي باشد و هر كدام از ما خود را به پيامبر نزديك تر كنيم.

وي افزود: اين نام گذاري بايد در تك تك ما اثر كند و اميدوارم در مجلس هم اثر كند و ما بيشتر به رسول الله شبيه تر و پيروتر باشيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه كار ما بايد بر ايجاد فضايي دوستانه و برادرانه و فضايي صميمي براي كار و خدمت و آكنده از اعتماد متقابل استوار باشد هدف ما اين است كه امكان خدمت را فراهم كنيم و از همكاران نيز انتظار داريم كار و تلاش كنند.

وي با بيان اين كه همواره مديريت هاي مجلس با تغييرات سياسي همراه بوده است، تصريح كرد: البته تلاش من اين بود كه اين تغييرات سياسي را حتي الامكان به بدنه مجلس، سرايت ندهم، همچنان كه معتقدم در اداره كشور تغييرات سياسي بايد در تغييرات مديريتي نفوذ كند و نبايد همه كارمندان در هر جايي با تغييرات سياسي كشور احساس نا امني و عدم امنيت شغلي كنند به همين جهت تغييرات در پست هاي مجلس شايد از 10 تغيير تجاوز نكرده باشد.

حداد افزود: ما به همكارانمان اعتماد كرديم و پشيمان هم نيستم و جواب هم گرفتيم و همكاري امروز شما با هيات رئيسه پاسخ مثبتي است كه شما به اعتماد ما داديد.

وي با بيان اين كه كشور ما زخم عقب ماندگي و تاريخي را بر پشت و پيشاني خود دارد گفت: هر كسي هر جا كه هست بايد كار و تلاش كند همانطور كه مقام معظم رهبري بر كار و تلاش آحاد ملت براي پيشرفت كشور تاكيد كردند.

وي در خصوص تغييرات ايجاد شده در كادر اداري مجلس هفتم خاطر نشان كرد: از اصولي كه از ابتداي مجلس هفتم بر آن پافشاري كرديم، اضافه نكردن كارمند جديد بود چون هرچه كارمند اضافه شود به بيكاري نيز افزوده مي شود و احتمال مي دهم تعداد كارمندان در دو سال مجلس هفتم كمتر شده كه بيشتر نشده است و من و هيات رئيسه مراقب هستيم بي جهت كسي به اين مجموعه اضافه نشود چون در گذشته به اندازه كافي اين اشتباه صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه كارمند بايد در قبال كار خود از رفاه و آسايش بهره مند شود اظهار داشت: تلاش ما اين بوده است كه كارمندان مجلس زندگي معقول متعارف همراه با شادي داشته باشند.

حداد عادل به گله و شكايت كارمندان مجلس از هيات رئيسه در مورد پرداخت ها اشاره كرد و گفت: سعي شده كه خلاف قانون عمل نشود و ما نمي توانيم قانوني تصويب كنيم و دستگاههاي ديگر را منع كنيم آن وقت خودمان سنت شكني كنيم.

حداد عادل از جمله كارهاي صورت گرفته در دوره مجلس هفتم را جابهجايي مكان مجلس عنوان كرد و گفت: اين كار مهمي بود كه صورت گرفت زيرا هم شما در اينجا راحت هستيد و هم نمايندگان و ارباب رجوع.

رئيس مجلس بر انجام كارهاي فرهنگي توسط مجلس تاكيد كرد و افزود: از رئيس كتابخانه مجلس خواسته ام كار تاسيس حوزه مجلس را پيگيري كند تا وقتي كه دانش آموزان از تهران و ساير استان ها به مجلس مي آيند تاريخ ايران را مرور كنند.

وي در ادامه حاصل تلاش نمايندگان و كارمندان مجلس افزايش حيثيت مجلس در جامعه دانست و تصريح كرد: من آرزو دارم كه مجلسي داشته باشيم كه در نظر مردم احترام داشته باشيم تا وقتي نام مجلس در جامعه شنيده مي شود مردم به ياد يك كانون خدمت بيفتند و آن را در خدمت ملت بدانند.

وي خاطر نشان كرد: سياست و تلاش مجلس طي دو سال اخير اين بوده كه تنش هاي سياسي را كم كنيم و تلاش ها را براي خدمت به مردم بيشتر كنيم كه تصور مي كنم اين سياست بي توفيق نبوده و بر حرمت و حيثيت مجلس در جامعه افزوده شده است.