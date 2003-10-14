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۲۲ مهر ۱۳۸۲، ۱۹:۰۶

رئيس جمهوري در ديدار جلال طالباني:

جمهوري اسلامي ايران همواره خواهان ثبات و امنيت در عراق است

جمهوري اسلامي ايران همواره خواهان ثبات و امنيت در عراق است

سيدمحمدخاتمي رييس جمهور در ديدار امروز جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان عراق، با تاكيد بر ضرورت بازسازي و پيشرفت درعراق، آمادگي ايران براي كمك به عراق در اين زمينه را اعلام كرد.


به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي خاتمي دراين ديداربي ثباتي در عراق را براي طوائف گوناگون اين كشوراعم از سني و شيعه و كل منطقه خطرناك دانست و با بيان اين كه يكي از منشاهاي ناامني در عراق وجود نيروهاي اشغالگر است، گفت: جمهوري اسلامي ايران همواره خواهان ثبات و امنيت در عراق است.
رييس جمهور اظهار اميداري كرد كه شوراي حكومتي درعراق مقدمه استقرار حكومتي مردمي دراين كشور باشد و با بيان اين كه بايد در حكومت عراق همه اقوام نقش عادلانه داشته باشند، اظهار داشت: بايد به دور از قوامگرايي، به عراقي انديشيد كه در آن همه در كنار يكديگر و برادرانه زندگي كنند.


آقاي خاتمي با تاكيد بر ضرورت بازسازي و پيشرفت درعراق، آمادگي ايران براي كمك به عراق در اين زمينه را اعلام كرد.
رييس جمهور همچنين ترور آيت الله حكيم را خسارت بزرگي براي عراق مستقل و پيشرو و تفكر اسلامي سازگار با عقل و پيشرفت، دانست.
آقاي طالباني نيز دراين ديدار با بيان اين كه ما خواهان عراقي مستقل كه در آن شيعيان، اكراد و ديگر اقوام با هيچ خطري مواجه نباشند هستيم، از كمك هاي جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد ثبات و آرامش در عراق قدرداني كرد.
وي نحوه ايجاد شوراي حكومتي و نقش اقوام و مذاهب در ساختار دولت عراق متحد و مستقل را براي رييس جمهور تشريح كرد.
آقاي طالباني همچنين ضمن استقبال از كمك جمهوري اسلامي ايران درزمينه بازسازي عراق، بر افزايش مبادلات تجاري و گشودن دروازه هاي كشورش بر روي زائران ايراني و ساير كشورها تاكيد كرد.
وي نيز شهادت آيت الله حكيم را  خسارتي جبران ناپذير براي مردم عراق  قلمداد كرد.

 

کد مطلب 30767

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