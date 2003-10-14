

به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي خاتمي دراين ديداربي ثباتي در عراق را براي طوائف گوناگون اين كشوراعم از سني و شيعه و كل منطقه خطرناك دانست و با بيان اين كه يكي از منشاهاي ناامني در عراق وجود نيروهاي اشغالگر است، گفت: جمهوري اسلامي ايران همواره خواهان ثبات و امنيت در عراق است.

رييس جمهور اظهار اميداري كرد كه شوراي حكومتي درعراق مقدمه استقرار حكومتي مردمي دراين كشور باشد و با بيان اين كه بايد در حكومت عراق همه اقوام نقش عادلانه داشته باشند، اظهار داشت: بايد به دور از قوامگرايي، به عراقي انديشيد كه در آن همه در كنار يكديگر و برادرانه زندگي كنند.





آقاي خاتمي با تاكيد بر ضرورت بازسازي و پيشرفت درعراق، آمادگي ايران براي كمك به عراق در اين زمينه را اعلام كرد.

رييس جمهور همچنين ترور آيت الله حكيم را خسارت بزرگي براي عراق مستقل و پيشرو و تفكر اسلامي سازگار با عقل و پيشرفت، دانست.

آقاي طالباني نيز دراين ديدار با بيان اين كه ما خواهان عراقي مستقل كه در آن شيعيان، اكراد و ديگر اقوام با هيچ خطري مواجه نباشند هستيم، از كمك هاي جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد ثبات و آرامش در عراق قدرداني كرد.

وي نحوه ايجاد شوراي حكومتي و نقش اقوام و مذاهب در ساختار دولت عراق متحد و مستقل را براي رييس جمهور تشريح كرد.

آقاي طالباني همچنين ضمن استقبال از كمك جمهوري اسلامي ايران درزمينه بازسازي عراق، بر افزايش مبادلات تجاري و گشودن دروازه هاي كشورش بر روي زائران ايراني و ساير كشورها تاكيد كرد.

وي نيز شهادت آيت الله حكيم را خسارتي جبران ناپذير براي مردم عراق قلمداد كرد.

