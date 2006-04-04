۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۹:۳۷

/ توسط جمعيت هلال احمر زنجان صورت گرفت /

ارسال 1000 تخته چادر به مناطق زلزله زده لرستان

جمعيت هلال احمر استان زنجان در پي وقوع زلزله در استان لرستان آمادگي كامل خود را جهت امدادرساني و كمك به حادثه ديدگان اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان ، جمعيت هلال احمر استان زنجان با هماهنگي ستاد حوادث غير مترقبه استان اقدام به ارسال 1000 تخته چادر امدادي با تجهيزات كامل توسط 8 دستگاه از خودروهاي جمعيت هلال احمر ، اداره كل راه و ترابري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي زنجان به شهرستان زلزله زده ازنا نمود.

