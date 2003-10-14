۲۲ مهر ۱۳۸۲، ۱۹:۲۷

مانوئل گومز كاستا داور بازي پرسپوليس و استقلال شد

در حالي كه قبلا عنوان شده بود مانوئل ملو پريرا به عنوان داور بازي روز جمعه به تهران سفر خواهد كرد، اما امروز نام اين داور تغيير كرد.

به گزارش خبرنگار"مهر" نام اين داورپرتغالي درحالي مطرح شد كه فدراسيون فوتبال مذاكره جدي را با اوانجام نداده بود وتنها يك احتمال باعث شد نام مانوئل ملوپريرا به عنوان قاضي بازي استقلال و پرسپوليس مطرح شود.
غلا محسين زمان آبادي سخنگوي فدراسيون فوتبال دراين مورد به خبرنگار"مهر" گفت: هرچند نام اين داوردرليست مورد نظرما وجود داشت اما فرد مورد نظر فدراسيون فوتبال، مانوئل گومزكاستا بود كه مذاكرات نهايي هم با اوصورت گرفته وتنها منتظر صدور ويزا براي ورود به ايران است.
به گفته زمان آبادي قرار است درصورت برطرف شدن اين مشكل، كاستا بامداد روزپنجشنبه وارد ايران شود تا بازي روزجمعه استقلال وپرسپوليس را قضاوت كند. 

