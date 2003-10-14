ادعاي يك روزنامه كويتي درباره عمليات رژيم صهيونيستي برضد تاسيسات هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الانباء كويت به نقل ازمنابع ديپلماتيك در اردن مدعي شد رژيم صهيونيستي احتمالا طي سه هفته آينده به اهداف نظامي و غيرنظامي معيني در ايران حمله نظامي خواهد كرد .

به گفته اين منابع كه به نام آنها اشاره نشده از جمله اهداف مورد نظر رژيم صهيونيستي ، نيروگاه هسته اي بوشهر و نطنز خواهد بود.

اين منابع اعلام كردند ، اردن اطلاعات مربوط به زمان اين حمله و اهداف آن را به مقامات ايران اطلاع داده است .

اين منابع هدف از اين اقدام اردن را به عنوان ابتكار و تلاشي براي بازگرداندن روابط فيمابين به روند عادي خود انجام داده است.

به گفته اين منابع ، اردن به مقامات ايراني تعهد داده است كه درهيچ حمله نظامي به ايران مشاركت نخواهد كرد ، و بر مخالفت خود بر ضد اقدامات تنش آفرين در منطقه تاكيد كرده است .

اين منابع به اين مطلب اشاره كردند كه اردن نامه هاي جدي به كاخ سفيد و مقامات آمريكا ارسال كرده و در آن مخالفت جدي خود را با عبور جنگنده هاي اين رژيم از خاك خود براي حمله به ايران مورد تاكيد قرار داده است .

گفتني است ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه اخيرا گفته بود محور بوش ، شارون منطقه خاورميانه را در ماه نوامبر (آبان و آذر ) به آتش خواهند كشيد.