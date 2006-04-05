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۱۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۳:۴۴

معاون وزير كشور اعلام كرد:

ايمن‌سازي در كشور نهادينه نشده است

معاون هماهنگ كننده امور عمراني وزير كشور گفت: كارهاي عمراني از اولويت‌هاي دولت است و وزارت كشور به عنوان يك وزارتخانه فرابخشي توليت اين امر را در استان‌ها به عهده دارد.

 به گزارش خبرنگار مهر در اراك، عصر روز گذشته سيد مهدي هاشمي در مراسم معرفي معاون عمراني استاندارمركزي افزود: كارهاي عمراني موتور حركت‌هاي اقتصادي، آباداني و رضايت مردم  در كشور است.

 

وي با اشاره به اينكه دولت تلاش مي‌كند روحيه كار در كشور را تقويت كند، اضافه كرد: اكنون رئيس جمهور 70 درصد فرصت خود را به كارهاي عمراني اختصاص مي‌دهد.

 

هاشمي با تاكيد بر افزايش سطح كيفي كارها و اقدامات گفت: تمركززدايي در همه سطوح از ديگر برنامه‌هاي دولت است كه تنها نبايد از تهران به سمت استان‌ها صورت گيرد بلكه بايد از استان‌ها به سمت شهرستان‌ها و شهرها نيز سوق پيدا كند.

 

وي تلاش براي افزايش شاخص‌ها را از اقدامات دولت خواند و گفت: رضايتمندي مردم با افزايش شاخص‌ها در بخش‌هاي مختلف به دست مي‌آيد و مسئولان استاني در اين زمينه بايد دولت را ياري دهند.

 

وي  اولويت‌هاي بخش عمراني وزارت كشور را مربوط به بخش حمل ونقل عمومي، اصلاح بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي عنوان كرد و گفت: بودجه 85 اعتبارات مناسبي براي موضوعات فوق در نظر گرفته است.

 

وي با انتقاد از اينكه كيفيت و ايمن‌سازي در كشور نهادينه نشده است، افزود: بافت‌هاي فرسوده و ساخت و سازهايي كه بدون توجه به اصول مقاوم‌سازي ساخته شده‌اند بيشترين خسارت‌هاي جاني و مالي را در هنگام وقوع حوادث طبيعي متوجه كشور مي‌كنند ويكي از اولويت‌هاي كاري در استان‌ها توجه و جذب تسهيلات اين بخش‌ها براي اصلاح و ترميم است.

کد مطلب 307781

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