به گزارش خبرنگار مهر در اراك، عصر روز گذشته سيد مهدي هاشمي در مراسم معرفي معاون عمراني استاندارمركزي افزود: كارهاي عمراني موتور حركت‌هاي اقتصادي، آباداني و رضايت مردم در كشور است.

وي با اشاره به اينكه دولت تلاش مي‌كند روحيه كار در كشور را تقويت كند، اضافه كرد: اكنون رئيس جمهور 70 درصد فرصت خود را به كارهاي عمراني اختصاص مي‌دهد.

هاشمي با تاكيد بر افزايش سطح كيفي كارها و اقدامات گفت: تمركززدايي در همه سطوح از ديگر برنامه‌هاي دولت است كه تنها نبايد از تهران به سمت استان‌ها صورت گيرد بلكه بايد از استان‌ها به سمت شهرستان‌ها و شهرها نيز سوق پيدا كند.

وي تلاش براي افزايش شاخص‌ها را از اقدامات دولت خواند و گفت: رضايتمندي مردم با افزايش شاخص‌ها در بخش‌هاي مختلف به دست مي‌آيد و مسئولان استاني در اين زمينه بايد دولت را ياري دهند.

وي اولويت‌هاي بخش عمراني وزارت كشور را مربوط به بخش حمل ونقل عمومي، اصلاح بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي عنوان كرد و گفت: بودجه 85 اعتبارات مناسبي براي موضوعات فوق در نظر گرفته است.

وي با انتقاد از اينكه كيفيت و ايمن‌سازي در كشور نهادينه نشده است، افزود: بافت‌هاي فرسوده و ساخت و سازهايي كه بدون توجه به اصول مقاوم‌سازي ساخته شده‌اند بيشترين خسارت‌هاي جاني و مالي را در هنگام وقوع حوادث طبيعي متوجه كشور مي‌كنند ويكي از اولويت‌هاي كاري در استان‌ها توجه و جذب تسهيلات اين بخش‌ها براي اصلاح و ترميم است.