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۲۲ مهر ۱۳۸۲، ۱۹:۵۲

بهرام افشارزاده دبيركل كميته ملي المپيك در گفت و گو با "مهر":

هيچ تيم فوتبالي از ايران در بازيهاي آسيا - آفريقا شركت نمي كند

هيچ تيم فوتبالي از ايران در بازيهاي آسيا - آفريقا شركت نمي كند

براي شركت در بازيهاي آسيا - آفريقا تنها تيم وزنه برداري ايران به اين مسابقه ها اعزام مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر"  بهرام افشارزاده  دبيركل  كميته ملي المپيك با بيان مطلب فوق افزود: پس از اينكه فدراسيون فوتبال بااعزام تيم ملي و تيم المپيك به بازيهاي آسيا - آفريقا مخالفت كرد، قرار شد تا تيم ملوان بندرانزلي به عنوان نماينده كشورمان در اين رويداد حاضر شود كه با مخالفت هيات برگزاري اين مسابقه ها و كنفدراسيون فوتبال آسيا روبرو شد.
افشار زاده افزود: در صحبتي كه من با ولاپان در تهران داشتم وي به هيچ عنوان حاضر نشد تا اين مساله را بپذيرد و به اين ترتيب هيچ تيم فوتبالي ازايران در بازيهاي آسيا - آفريقا شركت نخواهد كرد.
وي در پايان گفت: تنها تيم اعزامي ما به اين مسابقات تيم دوم وزنه برداري مااست كه اميدواريم با كسب عنوان قهرماني افتخار تازه يي براي ورزش ما كسب كند.

 

کد مطلب 30787

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