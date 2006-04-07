بسياري از مداحان امروز شهيد آويني در زمان حياتش منتقد و مخالف او بودند

عبدااله اسفندياري، مديربخش سينماي معناگراي بنياد سينمايي فارابي، ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد افكار و نظرات شهيد آويني در خصوص سينما و هنر گفت : شهيد آويني يك ذهن بسته و كليشه اي نداشت، بلكه ذهني پويا و جستجوگر داشت و به دنبال حقيقت و روشنگري بود و هميشه نظرات ديگران را با دقت مي شنيد.

وي تاكيد كرد: ويژگي بسيار مهم شهيد آويني اين مسئله بود كه هيچ گاه فكر نمي كرد كه حقيقت انحصاراً در دستان اوست و به همين دليل با آغوش باز نظرات ديگران را تحمل و بررسي مي كرد تا به يك جمع بندي معقولي در اين خصوص برسد و ضمناً هيچ شيفتگي خاصي به مكتبي در سينما و ساير مقولات هنري نداشت و خود همين شيفتگي نداشتن، كمك مي كرد كه او بطور مستقل داراي انديشه باشد و در اين استقلال به دنبال پيدا كردن ريشه هاي اصلي فرهنگ خودي بود. رسيدن به جنبه هاي بازگشتن به خويشتن از ديگر دغدغه هاي اين شهيد بزرگوار بود و دليل بالندگي و پويايي ذهني اين شهيد بزگوار رعايت اين موارد بود .

اين كارشناس تاكيد كرد : در اواخر عمر ايشان، كسانيكه سنگ او را در حال حاضر به سينه مي زنند، دل او را خون كردند و او را آماج تند حملاتشان قرار دادند و منتهي وقتي آويني به شهادت رسيد، به يك باره بسياري از اين منتقدان، رنگ عوض كردند، تا به آب و ناني برسند.

اسفندياري در مورد ديدگاه شهيد آويني در خصوص سينماي ملي و سينماي غرب گفت : شهيد آويني در تلاش بود كه برسد به معيارها و عناصر تعيين كننده سينماي ملي با هويت ايراني و سعي مي كرد با استفاده از عناصر مهم و اساسي سينماي غرب در بطن سينماي ملي تحولي در اين خصوص ايجاد كند، در سالي كه جزو هيئت داوران جشنواره فجر بود، با انتخاب فيلم " قصه هاي مجيد " به كارگرداني كيومرث پور احمد بر اين امر تاكيد مي ورزيد .

وي افزود : ايشان سعي مي كرد بر اساس همين دستاوردهاي موجود به سينماي آرماني و آيده آل بومي و ملي برسد.

عبدالله اسفندياري در مورد ويژگي هاي مجموعه "روايت فتح" به كارگرداني شهيد آويني گفت : اولين و مهم ترين ويژگي اين مجموعه ارزشمند و ماندگار، صادقانه و واقعي بودن آن است و آن چيزي را روايت مي كرد كه به صورت عربان و ملموس در جبهه هاي جنگ در حال انجام بود و ايشان يك اصطلاح و مفهومي را به كار برده بود كه بعداً توسط ديگر دوستان به كار رفت . اين مفهوم عبارت "مستند اشراقي" بود. در حقيقت ويژگي هاي مستندهاي روايت فتح اين بود كه وقتي به سراغ واقعيت مي رفت، تلاش مي كرد واقعيتها و حال و هواي عرفاني بچه هاي جنگ را كه در بيان سينمايي غير قابل عرضه است و حتي در مستندهاي جنگي هم به كار برده نمي شد، مورد استفاده قرار دهد .

اسفندياري خاطر نشان كرد : در حقيقت شهيد آويني رويكردي داشت به بيان گوهر و جوهر واقعي انسان و چگونگي ارتباط بي واسطه بچه هاي جنگ با خداوند متعال .

عبدالله اسفندياري در مورد علل استفاده تعبير "آيينه جادو" براي "سينما" از جانب شهيد آويني گفت : اين تعبير ابداعي ايشان نبود و قبلاً هم در ادبيات سينمايي جهان مورد استفاده قرار گرفته شده بود. در آينه معمولي شما تصاويري مي بينيد كه در بيرون شاهد آن هستيد و در آينه جادويي تصاويري از آينده و يا از قديم به نمايش در مي آيد، در افسانه هاي جادوگري اين امر به صورت گسترده وجود داشت و به كار برده مي شد و آويني از آن با استفاده از نوع تفكر و جهان بيني اش مورد استفاده قرار داد.