سازمان ملل درباره تبديل نوارغزه به كوزوويي ديگر هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه القدس العربي،سازمان هاي بشردوستانه سازمان ملل متحد درباره تبديل شدن نوارغزه به كوزوو هشدار دادند و تاكيد كردند: نوار غزه در آستانه وقوع فاجعه بزرگ انساني قرار دارد.

روزنامه هاآرتص چاپ تل آويو در اين باره نوشت : متن اين نامه هشدار آميز پيش از اين در سازمان ملل متحد آماده شده و تا روزهاي آتي به تمام مسئولان وسازمان هاي زيربط ارسال مي شود.

در اين نامه آمده است كه اگر تغيير جدي و فوري در نوار غزه حاصل نشود، نوارغزه تا هفته هاي آتي به كوزوو تبديل مي شود.

درعين حال كارين ابوزيد يكي از مسئولان سازمان " آنروا" وابسته به سازمان ملل متحد نيز اعلام كرد: آرد و شكر به ميزان زيادي در نوار غزه كم شده و به علت بسته شدن گذرگاه ها شمار بيكاران دراين مناطق افزايش يافته است.

اين درحالي است كه دوشنبه گذشته نماينده سازمان ملل متحد با مقامات بلند پايه وزارت امورخارجه رژيم صهيونيستي نشستي برگزار كرد و آنان را از اوضاع حساس نوار غزه مطلع كرد.

اين درحالي است كه درپي پيروزي جنبش حماس در انتخابات 25 ژانويه رژيم صهيونيستي با پشتوانه آمريكا براي تحت فشار قراردادن اين جنبش در تلاش است تا از ارسال كمك ها به فلسطينيان جلوگيري كند.