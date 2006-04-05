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۱۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۴۸

بنا به اعلام رييس مركز توسعه مديريت و منابع سازمان تربيت بدني :

ميانگين اعتبار فدراسيون ها 80 درصد افزايش يافته است

ميانگين اعتبار فدراسيون ها 80 درصد افزايش يافته است

معاون سازمان و رييس مركز توسعه مديريت و منابع سازمان تربيت بدني از افزايش ميانگين 80 درصدي اعتبار فدراسيون ها در سال 85 خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اسماعيل همدانلو در اين زمينه به سايت خبري سازمان تربيت بدني گفت: اين افزايش اعتبار متناسب با ظرفيت ها و برنامه هاي هر فدراسيون تعريف شده است، به طوري كه يك فدراسيون با افزايش 150 درصدي مواجه شده و يك فدراسيون هم 20 درصد افزايش اعتبار شامل حالش شده است.

وي درعين حال در پاسخ به اين سوال كه چه شرايطي پيش روي فدراسيون هايي كه قرار است مجموعه انقلاب را تخليه كنند قرار مي گيرد، گفت : به هر حال اين فدراسيون ها مي توانند از محل افزايش اعتبار ياد شده، جاي مناسب و بهتري را براي ساختمان اداري خود درنظر بگيرند.

همدانلو افزود: ورزشگاه انقلاب زير مجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي است و تصميم براي تخليه فدراسيون ها از سوي اين شركت و در جهت درآمد سازي و استقلال مالي مجموعه انقلاب و درعين حال كنترل استفاده كنندگان از تأسيسات و اماكن ورزشي اين مجموعه صورت مي گيرد تا جلوي سوء استفاده‏هاي احتمالي گرفته شود.

کد مطلب 307969

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