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۱۸ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۱۷

بايد و نبايد هاي مذاكره با آمريكا / قديري ابيانه در گفتگو با مهر:

مذاكره با آمريكا فايده اي ندارد / مذاكرات بايد شفاف و توام با اطلاع رساني همه جانبه باشد

مذاكره با آمريكا فايده اي ندارد / مذاكرات بايد شفاف و توام با اطلاع رساني همه جانبه باشد

محمد حسن قديري ابيانه گفت: به دنبال درخواست هاي مكرر آمريكا و پاسخ هاي منفي مكرر ايران، در شرايط فعلي ايران به اين نتيجه رسيده است كه با آمريكا مذاكره كند و پذيرش اين درخواست عمومي عراقي ها از سوي ايران، في نفسه مثبت است.

قديري ابيانه كارشناس امور سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به شروع قريب الوقوع مذاكره ايران و آمريكا پيرامون عراق، گفت: آمريكا در عراق اهداف نامشروعي را دنبال مي كند كه تجزيه عراق و اشغال منابع نفتي اين كشور و  مسلط كردن صهيونيست ها در عراق از اين جمله است.

اين صاحنبظر امور سياسي افزود:اهداف خصمانه آمريكا محدود به عراق نيست و كل منطقه و خاورميانه و از جمله ايران و ساير كشورهاي اسلامي را نيز شامل مي شود، آمريكا در حال اجراي نقشه خاورميانه بزرگ است و نبايد توقع داشت كه اين استراتژي را كنار بگذارند.

واقعيت اين است كه آمريكايي ها مي خواهند حق تعيين سرنوشت مردم عراق را نفي كنند و در اين شرايط مذاكره با آمريكا نمي تواند نتيجه اي داشته باشد، تنها فايده اين مذاكرات اين است كه معلوم خواهد شد مذاكره با آمريكا فايده اي ندارد و اين دستاورد مهمي است

قديري ابيانه تصريح كرد: واقعيت اين است كه آمريكايي ها مي خواهند حق تعيين سرنوشت مردم عراق را نفي كنند و در اين شرايط مذاكره با آمريكا نمي تواند نتيجه اي داشته باشد، تنها فايده اين مذاكرات اين است كه معلوم خواهد شد مذاكره با آمريكا فايده اي ندارد و اين دستاورد مهمي است.

وي در خصوص دلايل مذاكره ايران با آمريكا گفت: از آنجايي كه مردم، مبارزين و مسئولين عراق در شرايط بسيار دشواري به سر مي برند، انجام اين مذاكرات را مفيد يافته اند و به دنبال درخواست هاي مكرر آمريكا و پاسخ هاي منفي مكرر ايران، در شرايط فعلي ايران به اين نتيجه رسيده است كه با آمريكا مذاكره كند و پذيرش اين درخواست عمومي عراقي ها از سوي ايران، في نفسه مثبت است.

قديري در خصوص عواقب منفي مذاكره با آمريكا، چنين اظهار نظر كرد: بايد توجه داشت كه آمريكايي ها تلاش خواهند كرد كه از نفس مذاكره با ايران ، سوءاستفاده كرده و آن را به ضرر ايران، تفسير كنند، لذا حضور يك تيم خبري و قدرتمند براي هدايت امر اطلاع رساني و خنثي سازي توطئه ها ضروري است.

اين كارشناس سياسي در پايان گفت: مذاكرات بايد شفاف و توام با اطلاع رساني همه جانبه باشد.

کد مطلب 307971

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