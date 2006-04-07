مذاكره با آمريكا فايده اي ندارد / مذاكرات بايد شفاف و توام با اطلاع رساني همه جانبه باشد

قديري ابيانه كارشناس امور سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به شروع قريب الوقوع مذاكره ايران و آمريكا پيرامون عراق، گفت: آمريكا در عراق اهداف نامشروعي را دنبال مي كند كه تجزيه عراق و اشغال منابع نفتي اين كشور و مسلط كردن صهيونيست ها در عراق از اين جمله است.

اين صاحنبظر امور سياسي افزود:اهداف خصمانه آمريكا محدود به عراق نيست و كل منطقه و خاورميانه و از جمله ايران و ساير كشورهاي اسلامي را نيز شامل مي شود، آمريكا در حال اجراي نقشه خاورميانه بزرگ است و نبايد توقع داشت كه اين استراتژي را كنار بگذارند.

واقعيت اين است كه آمريكايي ها مي خواهند حق تعيين سرنوشت مردم عراق را نفي كنند و در اين شرايط مذاكره با آمريكا نمي تواند نتيجه اي داشته باشد، تنها فايده اين مذاكرات اين است كه معلوم خواهد شد مذاكره با آمريكا فايده اي ندارد و اين دستاورد مهمي است

قديري ابيانه تصريح كرد: واقعيت اين است كه آمريكايي ها مي خواهند حق تعيين سرنوشت مردم عراق را نفي كنند و در اين شرايط مذاكره با آمريكا نمي تواند نتيجه اي داشته باشد، تنها فايده اين مذاكرات اين است كه معلوم خواهد شد مذاكره با آمريكا فايده اي ندارد و اين دستاورد مهمي است.

وي در خصوص دلايل مذاكره ايران با آمريكا گفت: از آنجايي كه مردم، مبارزين و مسئولين عراق در شرايط بسيار دشواري به سر مي برند، انجام اين مذاكرات را مفيد يافته اند و به دنبال درخواست هاي مكرر آمريكا و پاسخ هاي منفي مكرر ايران، در شرايط فعلي ايران به اين نتيجه رسيده است كه با آمريكا مذاكره كند و پذيرش اين درخواست عمومي عراقي ها از سوي ايران، في نفسه مثبت است.

قديري در خصوص عواقب منفي مذاكره با آمريكا، چنين اظهار نظر كرد: بايد توجه داشت كه آمريكايي ها تلاش خواهند كرد كه از نفس مذاكره با ايران ، سوءاستفاده كرده و آن را به ضرر ايران، تفسير كنند، لذا حضور يك تيم خبري و قدرتمند براي هدايت امر اطلاع رساني و خنثي سازي توطئه ها ضروري است.

اين كارشناس سياسي در پايان گفت: مذاكرات بايد شفاف و توام با اطلاع رساني همه جانبه باشد.