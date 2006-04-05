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۱۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

نشست " امامان و خطيبان" در كويت برگزار مي شود

دومين نشست " امامان و خطيبان " اواخر آوريل ( اوايل ارديبهشت) به منظور بررسي عملكرد امامان و خطيبان مساجد به مدت سه روز در كويت برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ( كونا)، دكتر عادل فلاح معاون وزارت اوقاف و امور اسلامي كويت در آستانه برگزاري دومين دور نشست " امامان و خطيبان" كه با هدف بررسي عملكرد آنها در كويت برگزار مي شود، اظهار داشت: اين نشست به بررسي نقش فرهنگي و معنوي امامان مساجد و خطيبان و حفظ جايگاه آنها در جوامع اسلامي مي پردازد.

دكتر فلاح گفت: در اين نشست سعي مي شود تا سطح علمي اين گروه را افزايش داده و تفكراتي كه بر ميانه روي اشاره دارد، اشاعه يابد.

اين نشست نه تنها به بررسي نقش امامان و خطيبان در مساجد مي پردازد، بلكه نقش آنها را در خارج از مسجد و در مناسبتهاي مختلف به ويژه براي مسلمانان مطرح مي كند.

در نشست مذكور فرصتهاي كاري و فعاليتهاي عملي زيادي به منظورتحكيم روابط و تثبيت جايگاه آنها ايجاد خواهد شد.

اين نشست سه روزه خواهد بود و در آن امامان و خطيبان به طرح مسائل، مشكلات و ناراحتي هاي خود مي پردازند، زيرا اعتقاد دارند كه با وجود مشكل و عدم رسيدگي به آنها نمي توانند به خوبي فعاليتهاي ديني خود را انجام دهند. از اين رو سعي مي كنند تا به دنبال برطرف كردن مشكلات ، به نحو احسن كار خود را آغاز كنند و اسلام را اشاعه دهند.

 

کد مطلب 307987

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