نشست " امامان و خطيبان" در كويت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ( كونا)، دكتر عادل فلاح معاون وزارت اوقاف و امور اسلامي كويت در آستانه برگزاري دومين دور نشست " امامان و خطيبان" كه با هدف بررسي عملكرد آنها در كويت برگزار مي شود، اظهار داشت: اين نشست به بررسي نقش فرهنگي و معنوي امامان مساجد و خطيبان و حفظ جايگاه آنها در جوامع اسلامي مي پردازد.

دكتر فلاح گفت: در اين نشست سعي مي شود تا سطح علمي اين گروه را افزايش داده و تفكراتي كه بر ميانه روي اشاره دارد، اشاعه يابد.

اين نشست نه تنها به بررسي نقش امامان و خطيبان در مساجد مي پردازد، بلكه نقش آنها را در خارج از مسجد و در مناسبتهاي مختلف به ويژه براي مسلمانان مطرح مي كند.

در نشست مذكور فرصتهاي كاري و فعاليتهاي عملي زيادي به منظورتحكيم روابط و تثبيت جايگاه آنها ايجاد خواهد شد.

اين نشست سه روزه خواهد بود و در آن امامان و خطيبان به طرح مسائل، مشكلات و ناراحتي هاي خود مي پردازند، زيرا اعتقاد دارند كه با وجود مشكل و عدم رسيدگي به آنها نمي توانند به خوبي فعاليتهاي ديني خود را انجام دهند. از اين رو سعي مي كنند تا به دنبال برطرف كردن مشكلات ، به نحو احسن كار خود را آغاز كنند و اسلام را اشاعه دهند.