يك عضو پارلمان عراق به فشارهاي خارجي براي بركناري ابراهيم الجعفري هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري رويترز، سلام المالكي رئيس جناح صدري در داخل ائتلاف عراق يكپارچه(فراكسيون اكثريت) درباره فشارهاي خارجي براي بركناري ابراهيم جعفري از نامزدي اين ائتلاف براي سمت نخست وزيري آينده عراق هشدار داد.

وي افزود: جناح صدري در پارلمان عراق هرگز به عقب نشيني از روند سياسي عراق در صورت كناره گيري ابراهيم جعفري از نخست وزيري نينديشيده است.

سلام المالكي در گفتگو با شبكه تلويزيوني العراقيه اعلام كرد ما در جهت حمايت از نامزدي جعفري براي پست نخست وزيري حركت مي كنيم و به سرانجام فشارهاي خارجي يا به هرگونه تلاشي براي متشنج كردن اوضاع داخلي عراق هشدار مي دهيم.

پيش از اين خبرهايي مبني بر اينكه اگر ائتلاف عراق يكپارچه از حمايت ابراهيم جعفري براي احراز پست نخست وزيري عراق دست بردارد ، جريان صدري از اين ائتلاف كناره گيري مي كند ، منتشر شده بود.

جناح وابسته به صدر در ائتلاف عراق يكپارچه 30 كرسي از مجموع 128 كرسي ائتلاف را دارد؛ ائتلاف عراق يكپارچه بزرگترين فراكسيون پارلماني است.

ابراهيم الجعفري با اختلاف يك راي از سرسخت ترين رقيب خود يعني عادل عبدالمهدي نامزد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه سيد عبدالعزيز حكيم رياست آن را برعهده دارد درانتخابات داخلي ائتلاف پيشي گرفت.

جناح صدر به شدت از نامزدي ابراهيم الجعفري براي پست نخست وزيري حمايت مي كند و اين درحالي است كه برخي جناح ها خواستار انتخاب نامزد ديگري براي پست نخست وزيري عراق هستند.

ابراهيم الجعفري نيز در برابر اين فشارها ايستادگي كرده و در مصاحبه با روزنامه گاردين هرگونه دعوتي را براي كناره گيري از نامزدي نخست وزيري عراق رد كرد.

اين درحالي است كه كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا و جك استراو همتاي انگليسي اش صبح روزيكشنبه گذشته به طور غير منتظره وارد عراق شدند و در بغداد با سران گروه هاي مختلف عراقي ديدار و مذاكره كردند.

كاندوليزا رايس به هنگام مصاحبه مطبوعاتي خود نتوانست نارضايتي و عصبانيت خود را از نامزدي ابراهيم الجعفري بر خلاف ادعاهايشان مخفي نگه دارد.