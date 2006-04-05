اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در روش تدريس نوين توانمند مي شوند / جذب هيئت علمي از طريق فراخوان صورت مي گيرد

دكتر "سيد حسن امامي رضوي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، درباره اولويت هاي بازنگري در برنامه هاي آموزشي افزود: هر دانشگاهي بايد خودش برنامه اصلاحات آموزشي خود را پيگيري كند و دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز بر اساس استاندارد وزارت بهداشت اصلاح مي كند.

وي تصريح كرد: وضعيت موجود در دنيا و استاندارد كشوري ارزيابي مي شود و نقاط ضعف را با استفاده از هيئت علمي و دانشجويان و بر اساس يك برنامه اصلاحي مدون به پيش خواهيم برد.

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهمترين موضوع در اصلاح نظام آموزشي پزشكي را ارتقاء جايگاه آموزش دانست و اضافه كرد: خوشبختانه پژوهش راه خود را طي كرده و جايگاه خود را پيدا كرده است اما آموزش هنوز داراي سير سنتي است و به عنوان يك محور مهم با ديد جامع نگريسته نشده است.

وي تصريح كرد: توجه به ارتقاء منزلت آموزشي بسيار ضروري است و به همين دليل ما در دانشگاه علوم پزشكي تهران بر روي پروژه هاي مختلفي در آموزش فكر كرديم تا مشكلات اين بخش بهتر بيابيم .

دكتر امامي رضوي خاطرنشان كرد: در آموزش پزشكي بايد توانايي و توانمندي اعضاء هيئت علمي مورد بررسي قرار گيرد و اين مسئله يك مطلب علمي است و در واقع اساتيد بايد در روش تدريس يا medical education توانا باشند.

وي اظهار داشت: در روش تدريس مسائلي از قبيل نحوه ارتباط با دانشجويان، نحوه انتقال مطالب، استفاده از روش هاي نوين و توانايي هر يك از اعضاي هيئت علمي در اين ارتباط مورد بررسي قرار مي گيرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد: بسياري از اعضاي هيئت علمي از اين گونه مسائل با خبر نيستند و مسئولان دانشگاه در پي ظرفيت سازي براي اين موضوع هستند تا افرادي كه علم اين كار را دارند تربيت شوند و آنها بتوانند اساتيد و اعضاء هيئت علمي را توانمند كنند.

وي اضافه كرد: رشته "روش تدريس" يا medical education در كشور وجود دارد و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در حال راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري Ph.D آن است.

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ياد آور شد: برنامه هاي مياني نيز براي آينده مدنظر است كه شامل دوره هاي فوق تخصصي در آموزش پزشكي نيز مي شود.

وي با اشاره به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت يك ماهه براي توانمند ساختن اعضاي هيئت علمي گفت: در اين برنامه كه به اجرا رسيده در حدود، يك دهم اعضاي هيئت علمي دانشگاه در خصوص روش تدريس نوين كه مورد نظر است، آموزش ديده اند.

دكتر امامي رضوي اظهار داشت: اين برنامه ها به صورت غير حضوري بوده و برنامه هاي ديگري را هم در راستاي جذب نيروهاي جديد هيئت علمي با جهت مشخص به پيش مي رود تا بتوان از اين طريق از توانايي كل فارغ التحصيلان گروه پزشكي كشور استفاده كرد.

وي خاطرنشان كرد: در گذشته دانشگاه هاي علوم پزشكي بيشتر مايل بودند تا از فارغ التحصيلان خود بهره بگيرند اما در سال جاري جذب هيئت علمي از طريق فراخوان صورت مي گيرد تا توانمندترين افراد جذب شوند.