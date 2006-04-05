تيم مديريت بحران با رويكرد روانشناختي تشكيل مي شود

عباس تحريري زنگنه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ضمن تاكيد بر ضرروت وجود تيم مشاوره دانش آموزي در مناطقي كه دچار بحران هاي طبيعي و غير طبيعي مي شوند ، گفت: تبعات نبود گروه مشاروه حرفه اي در حوادثي نظير زلزله هاي بم و لرستان ، سازمان آموزش و پرورش تهران را بر آن داشت با تشكيل چنين تيمي در مواقع ضروري به كمك هموطنان نيازمند برود.

وي تعداد مشاوران داوطلب حضور در اين گروه را تاكنون 1750 نفر اعلام كرد و گفت: در حال حاضر 19 تيم 22 نفره از مشاوران و روانشاسان آموزش و پرورش تهران در گام هاي اوليه تشكيل اين گروه به طور جدي اعلام آمادگي كرده اند و اين رقم تا آغاز كلاس هاي آموزشي كه قرار است از سوي سازمان هلال احمر آموزش ببينند افزايش نيز خواهد داشت.

تحريري تصريح كرد: اين كلاس ها از اوايل تير امسال آغاز مي شود و اعضا بلا فاصله پس از پايان كلاس هاي آموزشي آماده به خدمت خواهند بود.

وي مديريت و آموزش به مشاروان را براي درك تمامي جوانب شرايط بحراني بر عهده سازمان هلال احمر دانست.