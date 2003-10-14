خرازي از مشاركت عمان در پروژه كريدور شمال ،جنوب استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ديدارمناسبات دو جانبه در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و بازرگاني و راههاي گسترش و توسعه آن و نيز اوضاع منطقه بويژه تحولات عراق و اوضاع سرزمينهاي اشغالي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

آقاي خرازي ضمن ابراز خرسندي از برگزاري منظم كميته سياسي مشترك بر اراده سياسي دو كشور و اهميت تبادل ديدارها جهت بسط و توسعه روابط دو جانبه تاكيد كرد و ابراز اميدواري نمود كه سطح مناسبات في ما بين در همه ابعاد بويژه در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني هرچه بيشتر توسعه يابد.

وزيرامورخارجه كشورمان با اشاره به اهميت پروژه كريدور شمال، جنوب و توسعه مناسبات با كشورهاي منطقه بويژه اروپا و آسياي ميانه و چين از مشاركت عمان دراين پروژه بزرگ استقبال كرد.

خرازي همچنين براهميت همكاري و رايزني دو كشور در قبال مسائل منطقه از جمله اوضاع عراق تاكيد كرد.

دراين ديداريوسف بن احمدالحارثي ضمن ارائه گزارشي از دستاوردهاي برگزاري اجلاس اخير در تهران آمادگي كشورش براي توسعه و تقويت مناسبات با جمهوري اسلامي ايران را خاطرنشان ساخت و گفت: انتظار مي رود كه روابط دو جانبه در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني به سطح مطلوبتري ارتقاء يابد. وي بااشاره به نابساماني اوضاع امنيتي درعراق، لزوم مشاركت هرچه بيشتر سازمان ملل در عراق را مورد تاكيد قرار داد.