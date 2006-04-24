به گزارش خبرگزاري "مهر"، همايش منطقه اي اسلام و حقوق بشر دوستانه بين المللي به منظور تشريح مباني و احكام شريعت اسلامي درباره حقوق بين الملل بشردوستانه است.

محورهاي اصلي همايش عبارتند از : مفهوم و مباني نظري حقوق بشر دوستانه بين المللي، اصول و قواعد بنيادين حقوق بشر دوستانه بين المللي، قربانيان مخاصمات مسلحانه و راه ‌هاي حمايت از آن، چالش‌ هاي جديد فراروي حقوق بشر دوستانه بين المللي.

در بخش "مفهوم و مباني نظري حقوق بشردوستانه بين المللي" موضوعاتي مانند حقوق بشردوستانه بين المللي مفهوم و توسعه آن؛جايگاه حقوق بشردوستانه در حقوق بين الملل ومقايسه آن با شاخه هاي حقوقي مرتبط؛ مباني فلسفي حقوق بشردوستانه در اسلام؛ مفاهيم حقوق بشردوستانه از ديدگاه مكتبهاي حقوقي و نقش حقوق بشردوستانه در معرفي و تدوين اخلاق جهاني بررسي مي شوند.

همچنين در بخش "اصول و قواعد بنيادين حقوق بشردوستانه بين المللي" موضوعاتي همچون كرامت انساني از ديدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه؛ حمايت حقوق بشردوستانه از فعالان در صحنه نبرد (روحانيون، پزشكان و نيروهاي امدادي و...)؛ مفهوم انسانيت در حقوق بشردوستانه و نقش بنيادين اصل انسانيت در رژيم حمايتي حقوق بشردوستانه؛ تعريف تترس (سپر انساني) در مخاصمات مسلحانه بررسي مي شوند.

حقوق مجروحان، بيماران‏، كشتي شكستگان و ترك كنندگان درگيري در اسلام و حقوق بشردوستانه؛ حقوق افرادي كه آزادي خود را از دست داده اند همانند اسيران جنگي؛ حقوق «غيرنظاميان» از ديدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه؛ زمينه هاي حقوقي فعاليت هاي بشردوستانه در اسلام و حقوق بشردوستانه؛ فعاليت هاي بشردوستانه در دنياي امروز : قواعد و چالش ها؛ همانند حمايت از قربانيان پس از مخاصمات؛ دسترسي بشردوستانه به قربانيان در اسلام و حقوق بشردوستانه؛ از موضوعات بخش سوم اين همايش است.

در بخش پاياني اين همايش نيز انواع و اشكال درگيريهاي مسلحانه، جنگ هاي بين المللي و غيربين المللي،جنگ هاي داخلي بين المللي شده ، تفاوت جنگ با شورش،مبارزه با تروريسم، تروريسم در حقوق بشردوستانه، تفكيك جنگ از موقعيت هاي غير مخاصمه مسلحانه؛ مفهوم تروريسم و ديدگاه اسلامي در اين باره؛ اهميت حقوق بين الملل بشردوستانه اسلامي و نقش اصول و قواعد اسلامي در تشكيل و توسعه حقوق عرفي بشردوستانه بررسي مي شود.

همايش منطقه اي اسلام و حقوق بشر دوستانه بين المللي با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، كمية ملي حقوق بشر دوستانه سازمان هلال احمر، مجمع تقريب مذاهب اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزرات امور خارجه و مجمع جهاني اهل بيت(ع) برگزار مي شود.