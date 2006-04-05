به گزارش خبرنگار "مهر" در ساري، ابوطالب شفقت استاندار مازندران در حاشيه اولين ديدار مردمي در نمازخانه استانداري مازندران در جمع خبرنگاران گفت: اگر حركت اجرائي در كشور نظام مند شود و سيستم اجرائي كشور صحيح و برنامه ريزي شده باشد با كثرت ارباب و رجوع مواجه نخواهيم بود.

استاندار ماندران خاطرنشان ساخت: دولت جديد احيا كننده شعارهاي انقلاب اسلامي است و همه مديران اجرائي دولت به سمتي حركت مي كنند كه مشكلات حل شود.

وي از مديران دستگاههاي اجرائي خواست با نظام مند كردن سيستم پاسخگوئي با فرصت سوزي منافع كشور را تهديد نكنند.

استاندار مازندران اظهار اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك با برگزاري شوراي اداري استان در شهرستانها جهت جلوگيري از رفت و آمد مردم استان برنامه هائي داريم.

اسماعيل فدائي رئيس اداره روابط عمومي استانداري مازندران نيز گفت: در اين ملاقات عمومي 40 در صد ملاقات كنندگان مشكل اشتغال داشتند و 12 درصد آنها متقاضي وام بوده 10 درصد از ادارات شاكي بوده و8 در صد ملاقات كنندگان مشكلات مالي داشتند.

وي در پايان اظهار داشت: 15 درصد نيز جهت ارائه طرحهاي فرهنگي و اقتصادي و 5 درصد جرائم ساختماني و تخفيف ماده 100 نيز در جمع ملاقات كنندگان بودند.