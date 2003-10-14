جنگنده هاي اسراييلي بارديگر حريم هوايي لبنان را نقض كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پليس لبنان اعلام كرد جنگنده هاي اسراييلي ساعت 30/18 دقيقه به وقت محلي در ارتفاع پايين بر فراز شهر صور(83 كيلومتري جنوب بيروت) پرواز كردند.
رژيم صهيونيستي با وجود تذكرهاي پياپي سازمان ملل متحد همچنان به تجاوزات آشكار خود به جنوب لبنان و نقض حريم هوايي اين كشور ادامه مي دهد .
"استافان دو ميسچورا" نماينده كوفي عنان دبير كل سازمان ملل درجنوب لبنان، پيش از اين گفته بود نقض حريم هوايي لبنان توسط رژيم صهيونيستي در شرايط بحراني منطقه موجب نگراني است .
نظر شما