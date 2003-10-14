  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ مهر ۱۳۸۲، ۲۱:۱۴

باوجود ابراز نگراني سازمان ملل متحد

جنگنده هاي اسراييلي بارديگر حريم هوايي لبنان را نقض كردند

جنگنده هاي اسراييلي بارديگر حريم هوايي لبنان را نقض كردند

جنگنده هاي اسراييلي امروز (سه شنبه ) براي دومين روز متوالي بر فراز آسمان جنوب به پرواز در آمده و حريم هوايي اين كشور را نقض كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پليس لبنان اعلام كرد جنگنده هاي اسراييلي ساعت 30/18 دقيقه به وقت محلي در ارتفاع پايين بر فراز شهر صور(83 كيلومتري جنوب بيروت) پرواز كردند.
رژيم صهيونيستي با وجود تذكرهاي پياپي سازمان ملل متحد همچنان به تجاوزات آشكار خود به جنوب لبنان و نقض حريم هوايي اين كشور ادامه مي دهد .
"استافان دو ميسچورا" نماينده كوفي عنان دبير كل سازمان ملل درجنوب لبنان، پيش از اين گفته بود نقض حريم هوايي لبنان توسط رژيم صهيونيستي در شرايط بحراني منطقه موجب نگراني است .

 

کد مطلب 30811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها