" حافظ " به كن مي رود

"ابوالفضل جليلي"، كارگردان سينما، در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت : فيلم " حافظ " كه به صورت نمادين به انديشه ها و افكار حافظ شيرازي، شاعر بزرگ ايران مي پردازد را در جشنواره بين المللي فيلم "كن" شركت داده ام .

فيلم "حافظ" داستان يك حافظ قرآن است كه شخصيت بيروني و دروني او مورد بررسي قرار مي گيرد . بيشتر سكانس هاي اين فيلم در شهر چابهار فيلمبرداري شده است .

جليلي در رابطه با حضور بازيگران در فيلم حافظ بيان كرد : تعدادي از اين بازيگران نوجوان كه در اين فيلم حضور داشتند و بازيگران اصلي فيلم محسوب مي شوند عبارتند از: مهدي نگهبان، مهدي مرادي، نويد رئيسي، ياسين خوشامدزهي، حميد هدايتي راد، عبدالحي شناسي و يك بازيگر ژاپني به نام "كوميكو آسو" كه نقش "نبات" را ايفا كرد.

ازعوامل فيلم حافظ مي توان به نويسنده، كارگردان و فيلمبردار، ابوالفضل جليلي، صدابرداران مسيح سراج، مهدي دادگران، مهدي اسدي و مدير توليد مريم اشرفي اشاره كرد .