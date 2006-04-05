يك مترجم : عمده ترين مشكل حوزه ترجمه به ضعف زبان فارسي برمي گردد

اين مترجم در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : درحالي كه تئوري و اصول تعيين شده اي براي ترجمه و نگارش فارسي وجود ندارد ، نمي توانيم ترجمه هاي مختلف را مورد ارزيابي و نقد قرار دهيم . تصور قداست براي زبان مادري و بي نقص دانستن آن مانع تلاش نسل جوان در بالا بردن توان علمي و ادبي كشور ما مي شود .

فراهاني ادامه داد : تا زماني كه ايرانيان در زمينه علم و صنعت نتوانند خود را به سطح بين المللي برسانند و خود واژه سازنباشند سهمي دربازاررقابت جهاني در عرصه زبان و فرهنگ نخواهند داشت . زبان فارسي آميخته اي از زبان هاي مختلف روسي ، انگليسي ، عربي و پشتو است و معادل سازي فارسي براي واژه هاي بيگانه نمي تواند زبان ما را ارتقا دهد .

اين مترجم خاطرنشان كرد : مترجمان جواني كه به تازگي به عرصه وارد شده اند اغلب به دليل فقدان ضابطه و قانون مندي اصولي در امر ترجمه با سردر گمي روبرو مي شوند . در حالي كه به زعم مترجمان و نويسندگان باسابقه ترجمه كشور ما با ضعف هاي بسياري روبرو است ولي از سوي هيچ كدام راهكاري عملي در رفع آسيب هاي ترجمه از نظرادبي و دستوري ارايه نمي شود .

وي اضافه كرد : تشكيل شورايي منسجم با حضور مترجمان باسابقه و ارايه اصول دقيق در رسم الخط و نگارش فارسي از سوي آنها تنها راه حل عملي در اين راستا است . مترجمان جوان به همياري عملي و فراتر از نقد صاحب نظران نياز دارند و تا زماني كه از مترجمان موفق در آموزش نوقلمان استفاده نشود نمي توانيم به آينده ترجمه در ايران اميدوار باشيم .

فراهاني تصريح كرد : بهترين منتقدان آثار مترجمان خوانندگان هستند و با وسعت روز افزون فرهنگ و دانش عمومي مترجمان ناتوان پس از دو الي سه اثر از گردونه بازار حذف مي شوند . بازاررقابتي امروزخود يكي از عوامل پيشرفت ترجمه و تاليف در سال هاي آتي است .

اين مترجم در پايان گفتگو با مهر اظهار داشت : استفاده از آموزش هاي اساتيد ترجمه به صورت حضوري و يا از طريق لوح هاي آموزشي و مشخص نمودن ترجمه و نگارش درست با ارايه اصول دقيق بهترين راه حل براي رفع آشفتگي ترجمه در كشور مااست . بيان درد هاي فرهنگي بدون ارايه راهكار بي فايده است وتا زماني كه كارشناسان واهل قلم تجربه هاي خود را به ديگران نياموزند باري از دوش فرهنگ اين سرزمين برداشته نخواهد شد .