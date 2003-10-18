تحليل وضعيت كنوني ژاپن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نيوز ويك ، آمريكا و ديگر كشورها توجه خود را به بازرسي سلاحهاي كشتار جمعي و وضع امنيت ملي معطوف كرده اند و از موارد مهم ديگرغافل مانده اند .

در ماه گذشته هزاران مايل دورتر ازخاورميانه اتفاق مهمي افتاد. ژاپن پس از يك دهه خواب طولاني درحال تكان خوردن است و از لحاظ سياسي بيدار مي شود . بسياري ازاقتصاددانان ،اقتصاد در حال رشد ژاپن را تحسين مي كنند اما بايد گفت ژاپن در دهه اخير اقدامات نادرست زيادي داشته است . نخست وزير اصلاح طلب ژاپن مشكلات بزرگ اقتصادي را از بين نبرده و در مقابل قرضهاي زيادي به بارآورده است. با اين وجود در ماه گذشته "كويزومي" نخست وزيرژاپن گفت : دستاوردهاي بسيار مهمي را وارد انقلاب سياسي كرده است .

"الكس كلر"(نويسنده) ،خاطر نشان كرد : بين سالهاي 95 تا 2005 ژاپن حدود 2/6 تريليون دلار را صرف كارهاي عمومي خواهد كرد. اين مبلغ 3 يا 4 برابر بيش از سرمايه گذاري ايالات متحده در مسايل زيربنايي در همين دوره است .

درهفته هاي گذشته كويزومي به گارد قديمي LPD اعلام جنگ كرد. او درانتخابات بين حزبي پيروز شد و سپس كابينه اش را ترميم كرد و براي اولين بار در تاريخ ژاپن آن را با نمايندگان گوناگون از گروههاي مختلف تشكيل نداد. او از بين بردن ساختار مصرفي و سرويسهاي پستي را آغاز كرده است. مي توان گفت آنها درراس پولسازان و راي دهندگان LPD هستند.

نوناكا رقيب اصلي كويزومي است كه به در دست داشتن قدرت به شيوه مافيا يعني با استفاده از بلك ميل،تهديد و پول اعتقاد دارد. وي تهديد كرده است كه زندگي سياسي خود را صرف مبارزه با كويزومي خواهد كرد. اعضاي قديمي LDP نيز وضعيت مشابهي دارند.

اين درگيريهاي سياسي مشكل بزرگي بر سر راه شكوفايي اقتصادي است . ژاپن با مشكل قرضهاي فاجعه آميز و جمعيت پير و مهاجرپذير روبرو است.

ژاپن درزمان جنگ عراق يك ناوگان كوچك دريايي به اقيانوس هند فرستاد اما احتمالا هم اكنون هيچ نيروي جنگي را براي كمك به سربازان آمريكايي مستقر در عراق نخواهد فرستاد.

با اين وجود واشنگتن از مواضع ژاپن استقبال كرده است. يك مقام كاخ سفيد گفته است : از مسئله عراق گرفته تا كره شمالي سياست ژاپن مثبت به نظر مي رسد.

گفتني است كه ژاپن دومين كشور ثروتمند جهان و يكي از بزرگترين متحدان آمريكايي است . ارتش اين كشور چهارمين ارتش جهان است و درآينده اي نه چندان دور اين كشور، جهان را تغيير خواهد داد.