" مظلومي گم شده در ثقيفه " در نمايشگاه بين المللي عرضه مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " مظلومي گمشده در ثقيفه " عنوان كتابي در جهارمجلد حاوي زندگي و تبيين شخصيت سياسي مولاي متقيان ( ع ) است .



جلد اول اين كتاب با نام " قرائت وحدت اسلامي در سال هاي اخير " در هشت گفتار و 244 صفحه به تبيين دلايل سكوت حضرت علي در مقابل خلفا مي پردازد . مجلد دوم نيز با عنوان " اختلاف هاي اميرالمومنين با خلفا " در پنج گفتار و 328 صفحه به بررسي روابط متقابل امام علي با خلفاي عصر مي پردازد .

مجلد سوم كه به " سيزده سال زمامداري خلفا " اختصاص مي يابد زهد و عدالت مولا را در پنج گفتار به تصوير مي كشد . جلد چهارم نيزدر 200 صفحه و دوگفتار به " بيعت اميرالمومنين " اشاره مي كند . " مظلومي گمشده در ثقيفه " با بهاي 89 هزار ريال از سوي نشر منير در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت .

به گزارش مهر ، جلد اول و دوم " شيعه مي پرسد " هر كدام شامل پاسخ به 110 پرسش در باب شيعه و مذهب تشيع كتاب ديگر نشر منير در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران است . جلد سوم اين كتاب نيزمدتي پس از نمايشگاه در اختيار علاقه مندان قرار خواهد گرفت .