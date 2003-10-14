گسترش روابط با اتحاديه اروپايي در گروي پايبندي اين اتحاديه به اصل احترام متقابل است

به گزارش خبرگزاري مهر حميدرضا آصفي با اشاره به اينكه بيانيه در ابعاد جزيي و به صورت غير واقعي به مباحث نامرتبط با حقوق بشر در ايران پرداخته است. گفت: جاي سوال است كه چگونه اتحاديه اروپايي به خود اجازه داده است در اين بيانيه دستگاهها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران را به چالش بكشاند.
سخنگوي وزارت امورخارجه تصريح كرد: ادبيات بكار رفته در بيانيه با ارزشهايي كه اتحاديه خود را داعيه دار آنها مي داند، به هيچ وجه تطابق ندارد. آصفي تعيين تكليف براي نهادهاي قانونگذار و دخالت در روندهاي قانونگذاري و قضايي كشور را از اين جمله برشمرد و گفت: اين دخالتهاي متكبرانه و مداخله جويانه غير قابل درك و پذيرش است.
سخنگوي وزارت امورخارجه اضافه كرد: متاسفانه اتحاديه نه بر اساس واقعيتها، بلكه با توجه به برخي منافع و ملاحظات سياسي و اطلاعات نادرست و تحت تاثير فشارهاي آشكار ديگران به مقولات مختلف ازجمله مباحث حقوق بشري و هسته اي در روابط با ايران نگريسته و بدون ترديد تداوم اين روند اتحاديه را بتدريج از نقش مورد انتظار آنها در جامعه جهاني دور خواهد كرد.
سخنگوي وزارت امورخارجه حفظ و گسترش روابط في ما بين اتحاديه اروپا و ايران را بر پايه علاقه مشترك دانست و تصريح كرد: ايران علاقمند حفظ و گسترش روابط با اتحاديه اروپايي است و اين امر در گرو پايبندي اتحاديه اروپايي به اصل احترام متقابل مي باشد. دكتر آصفي در خصوص گفت وگوهاي حقوق بشري في ما بين ايران و اتحاديه اروپايي گفت: دو طرف توافق كرده اند اين گفتگوها بدون هيچ پبش شرطي صورت گيرد و اتحاديه نبايد بصورت يكجانبه كيفيت نشست آصفي اين گفتگوها را مشخص كرده و شروطي در مسير اين گفتگوها قرار دهد.
آصفي افزود: بااين حال از موضعگيري شوراي وزيران مبني بر تداوم اين گفتگوها و دلگرم كننده خواندن آنها استقبال مي كنيم و اميدواريم با درايت طرفين و پرهيز اتحاديه از سياسي كردن اين مباحث بتدريج به نتايج رضايتبخشي برسيم.
سخنگوي وزارت امورخارجه همچنين در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران تاكيد كرد: ايران براي اثبات شفافيت و صداقت در برنامه هاي هسته اي خود همواره از كشورهاي اروپايي دعوت كرده تادر اين فعاليتها مشاركت جدي و علني داشته باشند كه همچنان در انتظار پاسخ مثبت آنها هستيم. دكتر آصفي افزود: ايران از اتحاديه انتظار دارد نگرانيها و حقوق مشروع ايران در زمينه مسائل هسته اي را درك كرده و نسبت به رفع موانع موجود بر سر راه پيوستن به پروتكل الحاقي با تحقق حقوق ايران در معاهده NPT اقدام كند.
سخنگوي وزارت امورخارجه :
گسترش روابط با اتحاديه اروپايي در گروي پايبندي اين اتحاديه به اصل احترام متقابل است
سخنگوي وزارت امورخارجه باانتقاد از بيانيه اجلاس وزيران اتحاديه اروپايي در مورد جمهوري اسلامي ايران آن را سياسي و غير قابل قبول دانست.
به گزارش خبرگزاري مهر حميدرضا آصفي با اشاره به اينكه بيانيه در ابعاد جزيي و به صورت غير واقعي به مباحث نامرتبط با حقوق بشر در ايران پرداخته است. گفت: جاي سوال است كه چگونه اتحاديه اروپايي به خود اجازه داده است در اين بيانيه دستگاهها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران را به چالش بكشاند.
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