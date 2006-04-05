تصميم دولت محصول يك ماه كارشناسي است / در تهران 2500 ميليارد تومان صرفه جويي در مصرف سوخت خواهيم داشت

به گزارش خبرنگار پارلماني " مهر"، پارياب كه امروز به مجلس شوراي اسلامي آمده بود، در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: مطالعه وزارت نيرو در سال 70 در مورد تغيير ساعت در طول سال نشان داد كه سالانه 524 ميليون دلار در مصرف سوخت صرفه جويي مي شد، اما بر اساس مطالعه اي كه در سال گذشته صورت گرفت، نتايج متفاوتي حاصل شد.

وي اضافه كرد: بر اساس مطالعه سال 84 در پايان دولت خاتمي اعمال تغيير ساعت تنها يك درصد صرفه جويي در مصرف سوخت اثر مي گذارد و آمارهايي مبني بر 300 ميليارد تومان صرفه جويي كاملا كذب است.

پارياب خاطرنشان كرد: مهمترين مزيت عدم تغيير ساعت، مديريت بحث ترافيك در شهرهاي بزرگ و كلان شهرهايي چون تهران است كه اين مساله، به تنهايي در شهر تهران 2500 ميليارد تومان صرفه جويي در مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.

دبير شوراي اطلاع رساني دولت ادامه داد: كميسيون اقتصادي دولت حدود يك ماه در رابطه با اين طرح مطالعه كرده است؛ لذا اظهارات برخي مبني بر غير كارشناسي بودن صحت ندارد و طرح بسيار دقيق و كارشناسي است.

پارياب متذكر شد: با اجراي اين طرح مي توان با تغيير ساعت شروع كار ادارات مدارس و ساير مراكز پرتردد ، بحث ترافيك را ساماندهي و هدايت كرده وبار ترافيكي را به حداقل رساند.

وي در خصوص يكسان نبودن رعايت ساعات مصوب شروع كار مدارس و ادارات در استانهاي مختلف اظهار داشت: اين مساله از مزاياي طرح مذكور است؛ زيرا در هر استان با توجه به بافت محلي و مسائل موجود در آن استان در ارتباط با اين مساله تصميم گيري مي شود.

پارياب تصريح كرد: لزومي ندارد مشكلات پايتخت به ساير استانها تسري يابد و بر اين اساس استانها براي تصميم گيري در اين مورد صاحب اختيار هستند.

وي خاطرنشان كرد كه تاكنون هيچ يك از منتقدان مصوبه دولت مبني بر عدم تغيير ساعت رسمي كشور و ثابت ماندن آن ، رسما براي دريافت توضيحات دولت براي اتخاذ اين تصميم اقدام نكرده اند.

دبير شوراي اطلاع رساني دولت در خاتمه گفت: مطالعات دولت نشان مي دهد مردم نيز به طور كلي از اين مصوبه رضايت دارند و اين اقدام در جامعه بازتاب مثبتي داشته است.