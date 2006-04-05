ارزيابي سردار صفوي از رزمايش پيامبر اعظم(ص) : آزمايشات نظامي ايران در رزمايش پيامبر اعظم (ص) تهديدي براي منطقه نيست / آمريكا به سمت تهديد نظامي ايران حركت نكند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"، به بندرعباس فرمانده كل سپاه پاسداران كه ظهر امروز در نشستي خبري در محل ناو سرفرماندهي رزمايش با نام قادر 1 حضور يافته بود ضمن تقدير از نمايندگان رسانه ها اهداف و علل برگزاري رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) را تشريح كرد.

سردار صفوي با بيان اينكه خليج فارس از نظر هفت عامل مهم يكي از مهمترين مناطق جهان محسوب مي شود، گفت: موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد در جهان، حضور به عنوان مركز ارتباطي سه قاره و وجود عظيم ترين ذخاير نفت و گاز، بازار مهم مصرف در منطقه براي خريد محصولات خارجي و خريد هاي نظامي، نقش مهم فرهنگي خليج فارس براي مسلمانان جهان، حضور به عنوان مهمترين محورهاي ارتباطي دريايي و كشتيراني جهان، منابع عظيم آبزيان دريايي و همچنين اهميت ژئواستراتژيك تنگه هرمز عواملي هستند كه اين منطقه را پر اهميت ساخته اند.

فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اهميت منطقه خليج فارس و تنگه هرمز، وجود 700 ميليارد بشكه نفت و وجود بيش از 65 و نيم درصد از ذخاير نفتي جهان در منطقه خليج فارس را از ديگر علل اهميت منطقه خليج فارس دانست و با اشاره به اهميت تنگه هرمز خاطر نشان كرد: اين تنگه تكيه گاه دفاعي كشور هاي منطقه است و قدرتهاي متجاوز سعي دارند با اعمال فشار در مسير انتقال انرژي از اين موضوع به عنوان اهرم فشار استفاده كنند.

وي تاكيد كرد: از نظر اقتصادي خليج فارس شاهرگ اقتصاد مبتني بر انرژي جهان است و نقش خليج فارس همچون خون جهان صنعتي به شمار مي رود.

صفوي در خصوص نقش نيروهاي دريايي سپاه و ارتش در تامين امنيت خليج فارس گفت: نيروي دريايي سپاه و ارتش بزرگترين قدرت دريايي خليج فارس است و تامين كننده صلح و امنيت پايدار اين منطقه به شمار مي رود.

وي اضافه كرد: اين نيروها حافظ منافع و مصالح جمهوري اسلامي هستند و ما نيز براي تامين استقلال و امنيت خودمان نسبت به تقويت نيروي دريايي سپاه قدمهاي بزرگي را برداشته ايم.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه تكيه نظامي دشمنان بر پايه دريا و هواست ما نيز به سمت برتري قدرت دريايي و هوايي خود حركت مي كنيم.

فرمانده كل سپاه در خصوص جوسازي برخي كشورها مبني بر نارضايتي كشورهاي منطقه از برگزاري اين رزمايش گفت: نام اين رزمايش پيامبر اعظم (ص) يعني پيامبر همه كشورهاي اسلامي است و اين رزمايش براي كشورهاي اسلامي منطقه صلح و آرامش و دوستي را ارمغان دارد.

سرلشگر صفوي با بيان اينكه امنيت يك فعاليت مشترك براي برقراري آرامش در خليج فارس است، تصريح كرد: مصالح و منافع ايران با كشورهاي منطقه پيوند خورده است و امنيت كشورهاي منطقه را امنيت خود قلمداد مي كنيم.

وي افزود: قدرتهاي متجاوز بيگانه نظير آمريكا با اشغال كشورهاي منطقه امنيت را به خطر انداخته اند.

فرمانده كل سپاه خطاب به قدرتهاي فرامنطقه اي اشغالگر اظهار داشت: ما به آنها اعلام مي كنيم در مسائل داخلي ايران دخالت نكنند و دست سازمان هاي اطلاعاتي خود را از نا امني هاي داخل كشور قطع كنند.

صفوي اضافه كرد: دست از توطئه هاي اقتصادي عليه ايران بردارند چون اخبار واصله نشان مي دهد آمريكايي ها سيمان و دارو هاي فاسد را با برچسب هاي ايراني در عراق توزيع مي كنند تا باعث بدنامي ايران شوند.

فرمانده كل سپاه در زمينه حضور آمريكايي ها در خليج فارس گفت: ما حضور آنها را به عنوان يك تهديد عليه خود محسوب مي كنيم و به آنها توصيه مي كنيم به سمت تهديد نظامي ايران حركت نكنند.

سرلشگر صفوي تاكيد كرد: دفاع و حفظ استقلال جمهوري اسلامي فلسفه وجودي نيروهاي مسلح است.

فرمانده كل سپاه از آمريكا خواست ايران را به عنوان يك فرصت بزرگ منطقه اي قلمداد كند چون تهديد و تحريم بر ضد ايران كارساز نبوده و به ضرر آمريكا و متحدانش است.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص بازتاب جهاني دستاوردهاي جديد كشورمان در زمينه صنعت دفاعي گفت: برخي شبكه هاي خبري سعي كردند اين آزمايش ها را نوعي تهديد براي كشورهاي منطقه منعكس كنند كه اين موضوع را تكذيب مي كنم.

فرمانده كل سپاه اظهار داشت: اينگونه رزمايش ها جزء برنامه هاي آموزشي سالانه نيروهاي مسلح است. البته برگزاري اين رزمايش بزرگ باعث سردرگمي آمريكاييها شد چون مواضع پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا متناقض بود.

وي در پاسخ به برخي شايعات مبني بر بومي نبودن سلاحهاي جديد ايران گفت: كاركرد اين سلاحها صرفا دفاعي است و بدون هيچ گونه كمك خارجي ساخته شده است.

فرمانده كل سپاه در زمينه علت آزمايش مدلهاي مختلفي از دستاوردهاي دفاعي كشورمان گفت: مدت زيادي بود كه سلاحهاي پيشرفته مان را آزمايش نكرده بوديم و دليل ديگري در اين خصوص وجود نداشت.

وي تاكيد كرد: ما همه توان عملياتي و تجهيزاتي خود را به دليل ملاحظات امنيتي به كار نگرفتيم.

فرمانده كل سپاه در خصوص نوع برخورد نيروهاي آمريكايي و انگليسي حاضر در منطقه گفت: آنها به تمام نيروهاي خود آماده باش دادند ولي نيروهاي عراقي از اين كار سرباز زدند و اعلام كردند ما هيچ گونه نشانه اي از تهديد نمي بينيم.

وي در پاسخ به سئوال ديگري در زمينه جنجال رسانه هاي غربي در خصوص انزواي ايران به خاطر انجام اين رزمايش گفت: آنها اين آرزو را به گور خواهند برد چون ايران مقتدر در ميان ملتهاي بزرگ جهان و امت اسلامي شناخته شده است.

وي اضافه كرد: ما با ارتباطات خوب با تمام كشورها از جمله روسيه، هند، چين، ژاپن و كشورهاي اروپايي به سمت رشد حركت مي كنيم و به اروپا پيشنهاد مي كنيم سرنوشت خود را با آمريكا گره نزند.

خبرنگار ديگري در خصوص آرايش و تعداد نيروهاي بيگانه در خليج فارس سئوال كرد كه فرمانده كل سپاه اظهار داشت: 125 فروند شناور بيگانه از كشورهايي چون آمريكا، انگليس، فرانسه و هلند در منطقه وجود دارند كه 41 فروند آنها در درياي عمان، 21 فروند در شمال خليج فارس، 50 فروند در ميانه و 13 فروند در شرق تنگه هرمز قرار دارند كه اكثر آنها پشتيباني بوده و مشغول جمع آوري اطلاعات هستند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمينه تاثير اين رزمايش در افزايش توان دفاعي و روحي و جسمي نيروهاي مسلح كشورمان اظهار داشت: اين نيروها با انجام اين رزمايش علاوه بر آزمايش تجارب و تجهيزات خود جديدترين طرحهاي عملياتي و دفاعي را به نمايش گذاشتند.

وي اضافه كرد: همچنين افزايش روحيه و شادابي بيش از پيش نيروهاي مسلح و بسيجي حاضر در رزمايش و ديگر مناطق كشور از جمله دستاوردهاي مهمي بود كه باعث تقويت پيوند ميان مردم و نيروهاي مسلح شد.

خدمت رساني و كمك به مردم محروم منطقه رزمايش و انجام عمليات مردم ياري از ديگر دستاوردهاي مهم اين رزمايش از نظر سردار صفوي بود.

خبرنگار ديگري در مورد ديگر ابداعات و آزمايشهاي انجام شده در رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) سئوال كرد كه فرمانده كل سپاه از انجام عمليات ريزش مين در منطقه نام برد و گفت: اين گونه مين ها توسط متخصصين داخلي و با قابليت و حساسيت بسيار بالا ساخته شده و انجام مرحله مين گذاري و مين ريزي از جمله ديگر دستاوردهاي مهم اين رزمايش بود.