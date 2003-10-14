شيرين عبادي وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار "مهر"، هواپيماي حامل شيرين عبادي ساعت 45/8 دقيقه از پاريس وارد فرودگاه مهرآباد شد و در ساعت 22 ، وي از سالن شماره 3 به ميان مردم آمد و مردم نيز با ابراز احساسات نسبت به او ، شعارهايي همچون "بانوي صلح ايران، خوشامدي به ايران" و "درود بر عبادي" سر‌‏دادند.

الهه كولايي ، فاطمه راكعي ، داود سليماني،عبدالله رمضان زاده، محمد علي ابطحي ، محمد ستاري فرد ومحسن ميردامادي و تني چند از نمايندگان مجلس و نيز مسوولان اجرايي در مراسم استقبال از وي حضور داشتند.

بر پايه اين گزارش شيرين عبادي در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: من زن مسلمان ايراني هستم ؛ قلب من با مردم است و من خدمتگذار آنها خواهم بود .

وي تاكيد كرد: جايزه صلح نوبل متعلق به همه كساني است كه براي دمكراسي ، حقوق بشر و پيشرفت كشور فعاليت مي كنند.

عبادي درباره احساس خود پس از دريافت جايزه صلح نوبل گفت : احساس من مثل طفلي است كه تازه پا به دنيا مي گذارد و قطره اي كه به دريا مي ريزد.

وي افزود: اميدوارم كه اين جايزه پيام صلح ايرانيان را به جهانيان ابلاغ كند و همچنين اميدوارم اين جايزه پيام صلح و دوستي و عشق مردم ايران به جهانيان باشد ؛ مردم ايران ملتي صلح دوست هستند.

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