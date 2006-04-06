برخورد با متخلفان تبليغات پزشكي تشديد مي شود

دكتر حسن هويدا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تبليغات پزشكي كه هم اكنون در رسانه ها رايج شده است به هيچ عنوان قابل قبول نيست و موجب گمراهي و گرفتاري مردم خواهد شد. چون مردم با اعتماد به اين نشريات به افرادي كه شايد در زمينه هاي عنوان شده تخصصي ندارند مراجعه مي كنند و دچار ضرر و زيان مي شوند.

وي اظهار داشت: با توجه به مشكلات موجود در زمينه تبليغات پزشكي گمراه كننده ، سازمان و شوراي عالي نظام پزشكي تصميم گرفتند آئين نامه اي در اين مورد تدوين كرده تا با تصويب آن به مراكز مربوط نظير اداره كل نشريات و پزشكان ابلاغ شود.

عضو شوراي عالي نظام پزشكي گفت: تصويب اين آئين نامه از تبليغات گمراه كننده به شدت جلوگيري مي كند ، به گونه اي پزشكان فقط در صورت داشتن مجوز مي توانند تبليغات پزشكي خود را در مجلات پزشكي و غير پزشكي انجام دهند .

وي افزود: هم اكنون بسياري از تبليغات پزشكي توسط برخي از افراد چاپ شده و در منازل توزيع مي شود كه با دچار شدن به عوارض و نارحتي ها باعث ايجاد گرفتاري و مشكلات براي مردم شده است.

عضو شوراي عالي نظام پزشكي گفت: هم اكنون آئين نامه مربوط به نظارت بر تبليغات پزشكي در اختيار كميته پيگيري اين موضوع قرار دارد و قرار است كه در آخرين جلسه شوراي عالي نظام پزشكي در پايان فروردين ماه به تصويب نهايي رسيده و سپس ابلاغ شود.

وي ادامه داد: بر اساس اين آئين نامه با نشرياتي هم كه بدون مجوز نظام پزشكي اقدام به چاپ تبليغات پزشكي مي كنند برخورد مي شود چرا كه بر اساس مصوب مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت بر اين تبليغات از اختيارات سازمان نظام پزشكي كشور است.

هويدا تصريح كرد: بر اساس آئين نامه قبلي هر پزشك فقط در 2 نوبت افتتاح مطب يا شروع كار مجدد در صورت وقفه فعاليت پزشكي در رسانه ها تبليغ مي كرد اما از آنجا كه با پيشرفت پزشكي ، اطلاع رساني به مردم در اين زمينه ضرورت دارد ، بنابراين بر اساس آئين نامه جديد پزشكان در صورت ارائه خدمات جديد خود نيز مي توانند با دريافت مجوز تبليغ و اطلاع رساني كنند.



