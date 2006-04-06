مانور مشترك آمريكا و هم پيمانانش در استراليا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،دراين مانور نظامي سه روزه كه ناظراني از 26 كشور جهان حضوردارند ، ره گيري هوايي تسليحات كشتار جمعي شبه سازي مي شود .



در همين زمان براندان نلسون وزير دفاع استراليا ادعا كرد كه استراليا و كشورهاي ديگر با تهديدات واقعي حملات تروريستي روبرو هستند .



وي در اين رابطه اظهارداشت كه بيش از 30 كشور جهان سازمانهاي اجراي قوانين مدني خود را در عالي ترين سطح براي شركت در اين مانور به استراليا فرستادند؛ آيا به نظر نمي رسد كه يك تهديد واقعي كشورها را تهديد مي كند ؟.



وزير دفاع استراليا گفت: افرادي در سرتاسرجهان تا جايي كه مي توانند بيشترين صدمات را به مردم بيگناه وارد مي كنند و تسليحات كشتار جمعي شيميايي،هسته اي، ميكروبي و راديولوژيكي راههاي موثر براي انجام اين كار هستند .

اين مانور ششمين مانوري است كه پس از آغاز ابتكار عمل امنيتي جلوگيري از گسترش تسليحات كشتار جمعي كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در سال 2003 مطرح كرد، برگزار مي شود .



اين ابتكار عمل مورد حمايت بيش از 60 كشور قرار گرفت و براي مبارزه با قاچاق غيرقانوني تسليجات كشتار جمعي و مواد مربوط به آن طراحي شده است .



اندونزي كه در شمال استراليا قرار دارد و هرگز از اين ابتكار عمل حمايت نكرده است ،در اين مانور حضور ندارد .



استراليا و اندونزي بر سر مسئله پناهندگي ساكنين استان پاپوآي اندونزي باهم اختلاف دارند .