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۱۷ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۱۹

/ طي سال گذشته صورت گرفت /

خودرو شخصي اولويت اول تهراني ها در سفرهاي روزانه درون شهري

خودرو شخصي اولويت اول تهراني ها در سفرهاي روزانه درون شهري

بيشترين حجم ترددهاي روزانه درون شهري شهروندان تهراني در يك ساعت اوج ترافيك صبحگاهي طي سال گذشته با خودروهاي شخصي انجام شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي كه كارشناسان ترافيك شهري همچنان تقويت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي را موثرترين راهكار حل معضل ترافيك تهران مي دانند اما آمار 3 ميليوني خودروهاي شخصي در تهران ، آمار 40 درصدي تردد خودروهاي تك سرنشين در ساعات اوج ترافيك صبحگاهي و سهم كمتر از 25 درصدي مترو و اتوبوسراني در حمل و نقل درون شهري پايتخت ، بيانگر اين است كه هنوز عملا تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم .

به اعتقاد كارشناسان در صورت عدم اجراي راهكارهاي موثر و منطقي در اين زمينه كلان شهر تهران در آينده اي نزديك تبديل به پاركينگ بزرگي براي خودروها شده و ترافيك تهران به حالت قفل درخواهد آمد .

بر اساس اعلام شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ، در مقايسه سهم وسايل نقليه در جابجايي سفرهاي سواره در يك ساعت اوج ترافيك صبحگاهي ، خودروهاي سواري با 10/32 درصد بيشترين سهم را در تردد هاي شهري به خود اختصاص داده اند . 

بر اين اساس به ترتيب  اتوبوس و مترو با 58/22 درصد ، ميني بوس و سرويس تاكسي تلفني با 15/18 درصد ، تاكسي و مسافربرهاي شخصي با 50/16 درصد ، موتورسيكلت با 82/6 درصد و  سايروسايل نقليه  85/3 درصد در جايگاه هاي بعدي حمل و نقل شهري قرار دارند .

همچنين بر اساس اعلام كارشناسان شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ريال در سال گذشته اهداف سفرهاي 24 ساعته ساكنين شهر تهران شامل سفرهاي شغلي 4/25 درصد ، سفرهاي آموزشي 8/11 درصد ، خريد كالا و خدمات 3/7 درصد ، ساير 2/9 درصد بوده است .  

بر اين اساس بيشترين سهم ترددهاي شهري 3/46 درصد با هدف بازگشت به منزل بوده است. 

 

کد مطلب 308298

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