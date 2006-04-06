خودرو شخصي اولويت اول تهراني ها در سفرهاي روزانه درون شهري

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي كه كارشناسان ترافيك شهري همچنان تقويت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي را موثرترين راهكار حل معضل ترافيك تهران مي دانند اما آمار 3 ميليوني خودروهاي شخصي در تهران ، آمار 40 درصدي تردد خودروهاي تك سرنشين در ساعات اوج ترافيك صبحگاهي و سهم كمتر از 25 درصدي مترو و اتوبوسراني در حمل و نقل درون شهري پايتخت ، بيانگر اين است كه هنوز عملا تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم .

به اعتقاد كارشناسان در صورت عدم اجراي راهكارهاي موثر و منطقي در اين زمينه كلان شهر تهران در آينده اي نزديك تبديل به پاركينگ بزرگي براي خودروها شده و ترافيك تهران به حالت قفل درخواهد آمد .

بر اساس اعلام شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ، در مقايسه سهم وسايل نقليه در جابجايي سفرهاي سواره در يك ساعت اوج ترافيك صبحگاهي ، خودروهاي سواري با 10/32 درصد بيشترين سهم را در تردد هاي شهري به خود اختصاص داده اند .

بر اين اساس به ترتيب اتوبوس و مترو با 58/22 درصد ، ميني بوس و سرويس تاكسي تلفني با 15/18 درصد ، تاكسي و مسافربرهاي شخصي با 50/16 درصد ، موتورسيكلت با 82/6 درصد و سايروسايل نقليه 85/3 درصد در جايگاه هاي بعدي حمل و نقل شهري قرار دارند .

همچنين بر اساس اعلام كارشناسان شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ريال در سال گذشته اهداف سفرهاي 24 ساعته ساكنين شهر تهران شامل سفرهاي شغلي 4/25 درصد ، سفرهاي آموزشي 8/11 درصد ، خريد كالا و خدمات 3/7 درصد ، ساير 2/9 درصد بوده است .

بر اين اساس بيشترين سهم ترددهاي شهري 3/46 درصد با هدف بازگشت به منزل بوده است.