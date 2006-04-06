نامزد دريافت جايزه نخل طلا از شبكه سه پخش مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلم سينمايي "جرميا جانسون" ( Jeremiah Johnson ) ساخته "سيدني پولاك" در سال 1972 است و يكي از آثار سينماي امريكا به شمار مي رود كه در ژانر وسترن ارايه شده است. اين فيلم اثري متفاوت در گونه حادثه اي و وسترن محسوب مي شود كه در زمان خود توانست نگاه منتقدان را جلب كند.



اين فيلم كه در قالب 108 دقيقه روي آنتن پخش مي رود، داستان يك سرباز تنها و رها شده به نام جرميا جانسون است كه به خاطر نارضايتي از شرايط زندگي خود و هجوم انسانها به سمت استفاده از ماشين در شهرهاي بزرگ، علاقه خاصي به طبيعت پيدا مي كند و به دنبال راهي است كه بتواند از اوضاع ناهنجار شهرنشيني نجات يابد. او به همين منظور به منطقه اي كوهستاني و جنگلي مي رود. اما به دليل نداشتن آشنايي با طبيعت و برخورداري از عادت هاي شهرنشيني توان ادامه زندگي در طبيعت را از دست مي دهد و به شدت دچار مشكل مي شود. در اين بين با يك شكارچي كهنه كار آشنا مي شود كه به منطقه آشناست و رموز زندگي در طبيعت را مي داند. جانسون از طريق اين شكارچي موفق مي شود راه هاي بهتري براي زندگي در طبيعت وحشي پيدا كند.



اين فيلم با آنكه در گونه وسترن جاي مي گيرد، كمتر به سراغ كليشه هاي رايج اين نوع سينما مي رود و محور اصلي داستان طبيعت و فعاليت انسان براي فهم كافي از طبيعت وحشي و زندگي در كنار آن است. يعني جاي اينكه در فيلم جدال انسان با انسان به تصوير كشيده شود، جدال انسان با طبيعت مورد نظر سازنده فيلم قرار دارد. او از اين رهگذر نگاهي به تخريب و دستبرد گسترده انسان در طبيعت دارد و به نوعي مخاطب را به سمت توجه بيشتر نسبت به فطرت و نيروهاي درون در به دست آوردن خواسته ها و نيازهاي واقعي اش سوق مي دهد. همچنين در اين فيلم استفاده گسترده اي از چشم اندازهاي زيباي طبيعت مي شود كه از اين نظر فيلم را بسيار زيبا مي كند.



در فيلم سينمايي " جرميا جانسون " رابرت ردفورد، ويل گر، دل بولتون، جاش آلبي، يواخين مارتينز، آلين آن مك لري، استفان گيراش، ريچارد آنگارولا، پاول بنديكت، چارلز تاينر و جك كلوين به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي كنند. بازي چشمگير رابرت ردفورد در اين فيلم بر شهرت او مي افزايد و ايفاي اين نقش يكي از برجسته ترين آثار وي در كارنامه هنري و بازيگري اش محسوب مي شود.



اين فيلم نامزد دريافت نخل طلا از جشنواره كن در سال 1972 و موفق به دريافت جايزه سوم تهيه كننده، كارگردان و بازيگر مرد برگزيده از مراسم ميراث وسترن در سال 1973 مي شود. نامزدي براي دريافت نخل طلا يكي از موفقيت هاي چشمگير اين فيلم به شمار مي رود. چون اثر با آنكه در جذب مخاطبان عام سينما موفق بوده است، نگاه داوران يكي از معتبرترين جشنواره هاي جهاني را نيز به خود معطوف كرد.



فيلم سينمايي "جرميا جانسون" در قالب مجموعه برنامه "صد فيلم" جمعه 18 فروردين امسال ساعت 30/22 از شبكه سه سيما پخش مي شود.