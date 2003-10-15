ايرانيان نخستين مترجمان قرآن كريم هستند

علي موسوي گرمارودي شاعر كشورمان كه در حال ترجمه قرآن كريم است درادامه گفت وگو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : نخستين زبان ترجمه قرآن ، فارسي است چراكه سلمان فارسي ياور پيامبر (ص) در صدر اسلام براي تبليغ دين اسلام، قرآن را به زبان فارسي براي ايرانيان مي خوانده است ، اما در دوره هاي بعد ترجمه دقيق و مدون قرآن كريم از دوره سامانيان آغاز شده ، در اين دوره حاكم زمان از روحانيون ودانشمندان ديني سوال كرد" اگر قرآن را به زبان فارسي ترجمه كنيم از نظر دين منعي ندارد ؟" و آنان پاسخ دادند ، هيج منعي ندارد و از اين پس ترجمه قرآن رسما در ايران آغاز شد .

وي در ادامه در مورد قديميترين ترجمه هاي ايراني قرآن كريم گفت : قديميترين ترجمه اي كه از قرآن كريم به دست آمده " ترجمه و تفسير ظهيري" است اما دكتر علي رواقي طي تحقيقاتي كه در متون كهن داشت چندي پيش اعلام كرد، آنطور كه از نوع ترجمه و اصطلاحات " قرآن قدس " بر مي آيد ، اين كتاب بايد قديميتر از " ترجمه ظهيري " باشد ، در هر حال در طي قرون ترجمه هاي زيادي انجام شده است كه از مهمترين آنها مي توانيم به " ترجمه ميبدي" اشاره كنيم و همچنين ترجمه " ابوبكر عتيق نيشابوري معروف به سور آبادي " كه از زيبايي و رواني خاصي در نثر برخوردار هستند .

وي ادامه داد : البته چند دهه نيز در ترجمه افت داشتيم و آثار از نظم مرسل دور شده به نظم مصنوع نزديك شده بودند ، در واقع از قرن نهم به اين طرف اثر چشمگيري در اين زمينه پديد نيامد و اين به علت عدم بهره گيري از نثر خوب و مناسب بود .

موسوي گرمارودي در مورد كيفيت و كميت ترجمه هاي قرآن پيش از انقلاب گفت : از آثار ترجمه قبل از انقلاب مي توان به ترجمه " مرحوم ابوالقاسم پاينده " ( كه به نظر من بهترين اثر قبل از انقلاب است ) ، ترجمه " مرحوم زين العابدين رهنما " ، ترجمه " مرحوم الهي قمشه اي " و " كاظم معظي " اشاره كرد كه البته دو ترجمه آخر به شيوايي و رواني دو ترجمه اول نيستند ، گرچه در ميان مردم بيشتر جا افتاده اند .

وي ادامه داد : مرحوم الهي قمشه اي در ترجمه قرآن بسيار به تفسير نزديك شده اند و ترجمه ايشان از لحاظ خواص و اهل فن بدون اشكال هم نيست و مهمترين اشكال آن همانطور كه برخي منتقدان فرمودند امتزاج تفسير در ترجمه است .

گرمارودي در مورد وضعيت ترجمه قرآن بعد از انقلاب گفت : البته بعد از انقلاب تحولي عظيم در ترجمه قرآن بوجود آمد و در واقع اين تحول انقلابي در ترجمه بود و در حاليكه 25 سال از انقلاب مي گذرد ، مي توان گفت كه تقريبا هر سال به طورمتوسط يك ترجمه قابل قبول ارايه شده است ، البته همه اين ترجمه ها از جهت دقت و شيوايي در يك درجه نيستند و از ديدگاه من ترجمه "استاد خرمشاهي " هم از جهت دقت و هم از جهت شيوايي برترين ترجمه اي است كه در دست مردم است و ترجمه هايي چون ترجمه" استاد فولادوند" و" ترجمه استاد مرحوم مجتبوي" ،" استاد مسعود انصاري" ، "دكتر حلبي" ،" دكتر طاهري "،" آيت الله مكارم شيرازي " و "كاظم پور جوادي "در درجات بعدي قرار مي گيرند .

گرمارودي در پاسخ به اين سوال كه" آيا تعدد ترجمه قرآن لازم و صحيح است يا خير" گفت : البته هر چه بيشتر ترجمه انجام شود ، ما به ترجمه نهايي نزديكتر مي شويم ، البته پيشنهادي هم استاد خرمشاهي براي ترجمه قرآن كريم دادند كه ترجمه دسته جمعي قرآن كريم است ، يعني گروهي از مترجمان و استادان دست به ترجمه تلفيقي بزنند و يا اينكه ترجمه ها را تطبيق كرده و بهترين وصحيح ترين را انتخاب كنند كه اين هم نظر خوبي است ، اما در مجموع هر ترجمه اي كه انجام مي شود ، در حقيقت يك گام به جلو است و بايد آن را گرامي داشت .