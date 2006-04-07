دكتر علي مطهري: توجه به سيره نبوي وحدت مسلمانان را موجب مي شود

دكتر علي مطهري فرزند استاد شهيد مرتضي مطهري، محقق و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار "مهر" شناخت چهره حقيقي پيامبر (ص) و پيروي از روش و عملكرد ايشان را مهمترين عامل وحدت ميان مسلمانان دانست و گفت: مسلمانان مي توانند با وجود فرقه هاي مختلف، پيامبر و قرآن را ملاك نزديكي خود قرار داده و به تشكيل جبهه اي واحد در برابر دشمنان بپردازند چرا كه وجود نحله هاي گوناگون فكري منافاتي با وحدت مسلمين در برابر دشمنان دين ندارد.

وي در ادامه گفت: ما شيعيان در عين حال كه مي توانيم درباره امامت، ولايت و اصول اعتقادي خود با مسلمانان ديگر بحث كنيم ، قادر هستيم با آنان در برابر بيگانگان يكي شده و به دفاع صحيح و اصولي از دين خود بپردازيم.

مطهري يگانه پرستي را عامل اتحاد جهانيان بر شمرد و گفت: دين در عالم ، يكي است و همه اديان، تكميل كننده يكديگر هستند مسيحيت كامل كننده يهوديت و اسلام ، خاتمه همه اديان است از اين رو بايد به شناخت عميق اين دين پرداخته و آنرا درست و بايسته مطرح كنيم، آنزمان مي بينيم كه غربيان نيز به راحتي حقيقت اسلام را مي پذيرند زيرا توده مردم غرب در برابر حق خاضع هستند.

وي عنوان سال پيامبر اعظم (ص) را براي امسال بسيار شايسته و در خور توجه دانست و گفت: اميد مي رود در سالي كه به نام رسول اكرم (ص) متبرك شده ، به سيره ايشان توجه كرده و علل گسترش اسلام كه به باور بسياري از پژوهشگران ، نرمي و رفتار شايسته پيامبر بوده است را در يابيم.

مطهري افزود: پيامبر (ص) هرگز از يك وسيله نامقدس براي رسيدن به هدفي مقدس استفاده نمي كرد براي مثال از جهل اعراب براي تبليغ دين بهره نمي برد تا جايي كه مشهور است پس از وفات فرزند پيامبر، بر اثر خورشيد گرفتگي آسمان تيره و تار شد و اين امر موجب ايمان محكم تر مردم به اسلام و پيامبر شد اما ايشان حاضر نشد از جهل مردم براي تبليغ دين استفاده كند.

وي با اشاره به پژوهشهايي كه در ارتباط با پيامبر اسلام (ص) انجام شده، گفت: اگر چه تحقيقات در اين زمينه خوب و گسترده است اما هيچ كدام به زندگي عملي مردم راه پيدا نكرده است.

مطهري افزود: به فكر واداشتن مردم، دشوارتر از تحريك احساسات آنها است ، شور و شعور بايد همراه و همدوش يكديگر حركت كنند، در غير اين صورت هيچ تأثيري در زندگي مردم و توجه آنان به پيامبر(ص) نخواهد داشت.