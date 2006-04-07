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۱۸ فروردین ۱۳۸۵، ۱۰:۵۲

بر اساس گزارش جديد اكونوميست :

تراز تجاري ايران در سال 2006 به 13 ميليارد دلار خواهد رسيد

تراز تجاري ايران در سال 2006 به 13 ميليارد دلار خواهد رسيد

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود مازاد تراز تجاري ايران در سال 2006 را 13 ميليارد دلار برآورد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،‌ واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست ارزش صادرات ايران در سال 2006 را 58.2 ميليارد دلار و ارزش واردات را 45.2 ميليارد دلار تخمين زده است.

بر اساس اين گزارش، تراز تجاري ايران در سال 2005 به 11.1 ميليارد دلار و در سال 2004 به 7.8 ميليارد دلار رسيده بود.

ارزش صادرات كالا و خدمات ايران در سال 2004 به 44.4 ميليارد دلار و در سال 2005 به 53.8 ميليارد دلار رسيد. همچنين ارزش واردات ايران در سال‌هاي فوق به ترتيب 36.6 ميليارد دلار و 42.7 ميليارد دلار بود.

ارزش صادرات كالا و خدمات ايران در سال 2004 به 11.3 درصد توليد ناخالص داخلي و در سال 2005 به 12.3 درصد رسيد. با وجود رشد ارزش اسمي صادرات كالاي ايران در سال 2006 نسبت به سال‌ 2005، اما ارزش آن به توليد ناخالص داخلي به 11 درصد كاهش خواهد يافت.

اين كاهش، در نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي نيز در سال 2006 رخ خواهد داد و نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي ايران از 9.7 درصد در سال 2005 به 8.4 درصد در سال 2006 كاهش خواهد يافت.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست همچنين تراز حساب جاري ايران در سال 2006 را 8 ميليارد دلار معادل 3.9 درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده است كه نسبت به سال‌هاي 2004 و 2005 رشد قابل توجهي نشان مي‌دهد.

تراز حساب جاري ايران در سال 2004 برابر با 4 ميليارد دلار و در سال 2005 برابر با 5.8 ميليارد دلار بود كه نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران به ترتيب به 2.5 و 3.3 درصد رسيدند.

کد مطلب 308433

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