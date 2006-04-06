پيروزي مدعيان قهرماني در نيمه اول / فولاد كار استقلال را آسان كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" در هفته بيست و هشتم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور عصر امروز سه ديدار در شهرهاي تهران ، اصفهان و شيراز آغاز شد كه نيمه اول اين سه ديدار با پيروزي استقلال ، سپاهان و پاس به پايان رسيد.

در ورزشگاه آزادي تهران تيم فوتبال استقلال كه با سه امتياز اختلاف در صدر جدول رده بندي قرار داشت موفق شد با تنها گل دقيقه 45 رضا عنايتي فولاد خوزستان را شكست دهد. شاگردان اميرقلعه نويي درحالي اين ديدار را آغاز كردند كه بيش از 40 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي تهران حضور داشتند. استقلالي ها از همان دقايق ابتدايي بازي فوتبال هجومي را در دستور كار خود قرار دادند و حملاتي را روي دروازه فولاد پي ريزي كردند اما نتوانستند تا واپسين ثانيه هاي پايان نيمه اول از اين برتري استفاده كنند.

در دقيقه 31 اين بازي محسن حميدي بازيكن فولاد با دريافت كارت زرد دوم و اخراج از زمين مسابقه كار استقلال براي رسيدن به پيروزي را آسانتر كرد. حميدي در صحنه اي كه هيچ تاثيري در روند بازي نداشت بر سر تصاحب توپ با فرزادمجيدي درگير شد كه خدادادافشاريان با كارت زرد دوم او را از زمين مسابقه اخراج كرد.

پس از 10 نفره شدن فولاد استقلال بر فشار حملاتش افزود. در دقيقه 41 پاس رضا عنايتي را اكبرپور به زيبايي به سمت دروازه زد اما در آستانه عبور توپ از خط ميرزاپور با واكنشي عالي مانع از باز شدن دروازه اش شد. اما دروازه بان ملي پوش فولاد در دقيقه 45 دچار يك اشتباه بزرگ در مهار توپ شد تا رضا عنايتي فرصت طلب با ضربه بغل پا دروازه فولاد را بازكند

در دو ديدار ديگر هفته بيست و هشتم تيم فوتبال پاس در ورزشگاه حافظيه شيراز با تنها گل دقيقه 5 ايمان رزاقي راد موفق به شكست دادن برق شيراز شد و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان سپاهان با دو گل در نيمه اول فجر سپاسي را شكست داد. نيمه دوم اين سه ديدار تا دقايقي ديگر آغاز خواهد شد.