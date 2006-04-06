پيروزي پرگل استقلال و پاس / صدرجدول تغيير نكرد

به گزارش خبرنگار" مهر" در آغاز هفته بيست و هشتم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر از ساعت 16 امروز و به طور همزمان دو ديدار حساس در تهران و شيراز برگزار شد كه طي آن هر دو تيم استقلال و پاس برابر حريفان خود به برتري دست يافتند.

در ورزشگاه آزادي تهران و در حاليكه استقلال نيمه اول را با تنها گل دقيقه 45 رضا عنايتي به پايان برده بود با پذيرفتن گل تساوي توسط عادل كلاه كج درهمان دقايق ابتدايي نيمه دوم بازي را از نو آغاز كرد. شاگردان امير قلعه نويي كه با يك بازيكن بيشتر بازي مي كردند براي فرار از نتيجه 1 بر1 حملات زيادي را روي دروازه فولاد پي ريزي كردند. در دقيقه 56 عليرضا نيكبخت واحدي يكي از بهترين فرصت هاي استقلال را از دست داد. اما يك دقيقه بعد حسين كاظمي با ضربه اي از راه دور و روي اشتباه مسلم و ناشيانه ابراهيم ميرزاپور گل دوم تيمش را وارد دروازه حريف كرد.

فولاديها براي به تساوي رساندند مجدد بازي حملات زهرداري را روي دروازه استقلال طراحي كردند كه مهمترين آن را در دقيقه 64 فرزاد مجيدي با ضربه سر از روي خط دروازه برگردند. در دقيقه 67 رضاعنايتي از شلوغي مقابل دروازه فولاد استفاده كرد و توپ دفع ناقص ابراهيم ميرزاپور را به گل سوم تبديل كرد.

در دقيقه 83 اين بازي لفته حميدي كه تنها چند دقيقه اي براي فولاد به ميدان آمده بود با ضربه عمدي كه به نيكبخت واحدي زد مستقيما با كارت قرمز خداداد افشاريان از زمين مسابقه اخراج شد. اشتباهات بازيكنان فولاد در دقيقه 90 كامل شد و مدافع اين تيم به جاي دفع توپ ، آنرا به بدن رضا عنايتي كوبيد تا مهاجم استقلال با دروازه تك به تك شود و با ضربه اي دقيق علاوه بر به ثمر رساندن گل چهارم تيمش در اين ديدار هت تريك كند و با زدن سه گل به تنهايي در صدر جدول گلزنان قراربگيرد. اين بازي در نهايت با برتري 4 بر1 استقلال به پايان رسيد.

اما در ديگر ديدار حساس امروز تيم پاس كه نيمه اول را با يك گل از برق شيراز برده بود در پايان بازي نيز پيروزي خود را با نتيجه 3 بر1 قطعي كرد. در ورزشگاه نقش جهان اصفهان نيز تيم فوتبال سپاهان مقابل فجرسپاسي شيراز با نتيجه 3 برصفر به پيروزي رسيد.

درحال حاضر تيم فوتبال استقلال با حفظ فاصله سه امتيازي خود با 55 امتياز درصدرجدول رده بندي قرار دارد و همچنان شانس مسلم قهرماني است. تيم پاس با 52 امتياز در رده دوم قرار دارد و تيم هاي سايپا و صباباتري با 48 امتياز جايگاه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده اند.