دنياطلبي خواص اهل حق امروز كشور را بيش از تهديدات بيروني تهديد مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در بيانيه تحليلي جامعه اسلامي دانشجويان به مناسبت آغاز سال جديد آمده است : امروز در اقصي نقاط جهان، از آمريكاي لاتين تا خاورميانه هر جا انتخاباتي برگزار مي‌گردد مخالفان سياستهاي آمريكا بر سر كار مي‌آيند و مقاومت ملتها نه تنها آبرويي براي آمريكا باقي نگذاشته، بلكه هر چه زمان بگذرد بر عمق شكست اين قدرت استكباري و هم پيمانان آن افزوده خواهد شد.

اين تشكل دانشجويي روي كارآمدن دولت احمدي نژاد، پيروزي شيعيان در عراق، پيروزي حماس در فلسطين، انتخابات مصر و آمريكاي لاتين و توقف انقلابهاي رنگين در آسياي ميانه و قفقاز را آغاز خيزش عمومي ملتها عليه سياستهاي نظام سلطه دانست و با بيان اين كه سرآغاز و منشأ اين خيزش انتخابات سوم تير 84 بود كه ملت ايران با انتخاب خود اعتماد به نفس ديگر ملتهاي مسلمان و تحت ستم را به آنان بازگرداند، افزود : سران استكبار، چون هَمِّشان عَلَف شان است، خيال مي‌كنند ملت ايران با تحريم اقتصادي از پاي درمي‌آيد؛ اما ما با درس آموزي از سيره و رفتار پيامبر اعظم و پيروانش در تحريم اقتصادي شعب ابيطالب، حتي در تحريم اقتصادي، فناوري هسته‌اي را نهادينه مي‌كنيم.

جامعه اسلامي دانشجويان با اشاره به اين نكته كه سوم تير پاسخ ملت ايران به بيش از نيم قرن دشمني آمريكا از نهضت ملي شدن نفت تا نهضت بومي شدن فناوري هسته بود، تصريح كرد : استيصال و درماندگي امروزه جبهة استكبار در مقابل ايران اسلامي محصول خودباوري و مقاومت مدبرانه ملت و دولت ايران است و راه برون رفت از چالشهاي پيش روي نيز استقامت و اتكاء به توليد داخلي تا يأس و عقب نشيني دشمنان است و آمريكا بايد بداند كه بر سر جلوگيري از نهادينه كردن فناوري هسته اي در ايران شكست خورده است و هرچه بيشتر دست و پا بزند، بيشتر در گِل فرو مي رود.

اين دانشجويان در بخش ديگري از بيانيه خود با اشاره به روي كار آمدن دولت جديد آورده است : دولت جديد با زير و رو شدن لايحه بودجه، با چندين هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه خواهد شد، اما تمام عزم و توان خود را براي خدمت به مردم، خصوصاً رشد اقتصادي طبقات محروم و كاهش شكافهاي طبقاتي با برنامه هايي مانند توزيع سهام عدالت بكار بسته است اما آنچه در اين ميان، بهار خدمت رساني را تهديد مي‌كند، روي كار آمدن مديراني است كه هنوز در خواب زمستاني قبل از سوم تير به سر ‌برند.

جامعه اسلامي دانشجويان يكي از چالشهاي فراروي احمدي ‌نژاد را انتخاب مديران دانست و خاطرنشان كرد : در دولتي كه وزيران و برنامه ‌ريزان آن، تحصيلكردگان غرب، تفكر حاكم بر آن توسعه اقتصادي به شيوة ليبرال سرمايه ‌داري و فساد هم در آن روغن چرخ توسعه باشد، فرصتي براي كارآموزگي نيروهاي مؤمن و انقلابي فراهم نمي ‌آيد؛ چرا كه اين نيروها عرضة ادارة كشور را ندارند و مناصب را بايد به تكنوكراتها سپرد و در چنين ديدگاهي تفكر و مديريت اسلامي و جهادي به درد جنگ و جهاد هم نمي ‌خورد و در جنگ و رويارويي هم بايد به پاي ميز مذاكره رفت و ولي فقيه را به نوشيدن جام زهر و پذيرش صلح وادار كرد و بديهي است كه وقتي اين تفكر در سوم تير با دست رد مردم روبرو شود، فردي كه عهده ‌دار امور اجرايي كشور شود، با كمبود نيروهاي مؤمن و مجرب روبرو شود.

اين تشكل دانشجويي دنياطلبي خواص اهل حق را مساله اي دانست كه امروز كشور را بيش از تهديدات بيروني تهديد مي كند و اظهار داشت : بيم آن وجود دارد كه در برخي مراكز دولتي مانند وزارت نفت كه احمدي ‌نژاد نتوانست مورد اعتمادترين افراد مورد نظر خود را در رأس آن قرار دهد، كساني در مصدر امور قرار گرفته باشند كه اعتقاد و التزامي به شعارهايي كه مردم احمدي‌ نژاد را بواسطه آن انتخاب كردند، نداشته باشند و مردم بايد بدانند مديراني كه سلوك و رفتار آنها مغاير با سلوك احمدي‌نژاد باشد، اصالتي در دولت اسلامي ندارند؛ البته مردم نبايد گمان كنند كه با رأي به احمدي‌نژاد در سوم تير ديگر وظيفه‌اي ندارند و احمدي‌نژاد را در ميان ميدان تنها بگذارند بلكه مي‌بايست علاوه بر نظارت برعملكرد دولت و انعكاس كاستي‌ها و نقايص، موانع و خارهاي پيش روي خدمت رساني دولت را از ميان بردارند.

اين دانشجويان با بيان اين كه مديراني كه هنوز در خواب زمستاني قبل از سوم تير به سر مي‌برند، مي‌بايست يا از خواب بيدار شوند، يا از كار بركنار، افزودند : به رئيس جمهور توصيه مي‌كنيم كه از هم ‌اكنون به فكر ترميم كابينه ‌اش باشد و وزرايي كه نتوانسته ‌اند بهار خدمت رساني را به وزارتخانه ‌شان بياورند، بركنار نمايد تا با روي كارآمدن دولت جديد، شاهد رويش نسل جديدي از برنامه ‌ريزان مؤمن و مبتكر و مديران جوان با روحية جهادي باشيم.

جامعه اسلامي دانشجويان در بخش پاياني بيانيه خود تاكيد كرد : دانشجويان خصوصا اعضاي تشكلهاي اسلامي مي‌ بايست برنامة منظمي براي فراگيري و تعميق معارف ديني و ارتباط با خدا، اهل بيت و اولياء خدا براي خود تنظيم نموده و نه تنها زمينة فلاح و رستگاري خود را فراهم كنند بلكه خود را آمادة مهرورزي و خدمت رساني به خلق خدا و ايجاد يك حكومت اسلامي و حيات طيبه نمايند.