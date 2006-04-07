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۱۸ فروردین ۱۳۸۵، ۱۴:۰۳

عضو فدراسيون جهاني روبوكاپ:

ايران از اولين كشورهاي فعال در بحث روبوتيك است

فدراسيون جهاني روبوكاپ به دليل فعاليت چشمگير و اين كه ايران از اولين كشورهاي فعال در بحث روبوتيك بوده است توجه خاصي به ايران دارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، پروفسور گرهارد صبح امروز در مراسم افتتاحيه اولين دوره مسابقات روبوكاپ آزاد ايران افزود: اميدواريم تحقيقات و پژوهش هايي كه در زمينه علم روبوتيك و ساخت روبات هاي هوشمند انجام مي شود در راستاي آسايش بشر و راحتي انسان انجام شود.

وي اظهار داشت: ليگ مسابقات روبوت هاي امدادگر به منظور پيشرفت در اين زمينه تشكيل شد كه با گسترش آن به خصوص در كشورهاي زلزله خيز مي تواند كمك بزرگي به انسان و بشريت باشد.

عضو فدراسيون جهاني روبوكاپ تصريح كرد: برنامه ريزي در زمينه علم روباتيك به تازگي آغاز شده است و اين برنامه ريزي ها براي 50 سال آينده كشور انجام شده است كه اگرچه مشكلات و ضعف هايي در اين راه وجود دارد اما اميدواريم تا حركت در اين زمينه سرعت بيشتري داشته باشد.

کد مطلب 308616

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