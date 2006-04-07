ايران از اولين كشورهاي فعال در بحث روبوتيك است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، پروفسور گرهارد صبح امروز در مراسم افتتاحيه اولين دوره مسابقات روبوكاپ آزاد ايران افزود: اميدواريم تحقيقات و پژوهش هايي كه در زمينه علم روبوتيك و ساخت روبات هاي هوشمند انجام مي شود در راستاي آسايش بشر و راحتي انسان انجام شود.

وي اظهار داشت: ليگ مسابقات روبوت هاي امدادگر به منظور پيشرفت در اين زمينه تشكيل شد كه با گسترش آن به خصوص در كشورهاي زلزله خيز مي تواند كمك بزرگي به انسان و بشريت باشد.

عضو فدراسيون جهاني روبوكاپ تصريح كرد: برنامه ريزي در زمينه علم روباتيك به تازگي آغاز شده است و اين برنامه ريزي ها براي 50 سال آينده كشور انجام شده است كه اگرچه مشكلات و ضعف هايي در اين راه وجود دارد اما اميدواريم تا حركت در اين زمينه سرعت بيشتري داشته باشد.