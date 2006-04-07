محمدرضا لطفي همنوازي نمي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، در پي اعلام كنسرت موسيقي "محمدرضا لطفي" نوازنده تارو كمانچه و آهنگساز برجسته ايراني و " كيهان كلهر" نوازنده كمانچه و آهنگساز در ارديبهشت ماه امسال در دانشگاه شيراز از سوي برخي از اعضاي كانون موسيقي اين دانشگاه ، در پي اعتراض آقايان لطفي و كلهر مبني بر قطعي نبودن اين برنامه امروز نمابري از سوي كانون موسيقي دانشگاه شيراز در اختيار خبرگزاري مهر قرار گرفت كه به شرح زير است.

در ارديبهشت ماه امسال و در قالب نشست مجمع موسيقي دانشجويان كشور، دانشگاه شيراز ميزبان دبيران كانون هاي موسيقي دانشگاه هاي كشور خواهد بود. تنها برنامه اي كه در اين زمينه قطعي شده است، حضور گروه موسيقي ايراني خورشيد به سرپرستي مجيد درخشاني است. صحبت هاي مقدماتي مبني بر حضور استاد لطفي صورت گرفته است كه البته هنوز موافقت ايشان در اين زمينه اعلام نشده است. ضمن اينكه همنوازي استاد لطفي با ديگر هنرمندان موسيقي ايران كذب است .