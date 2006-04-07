رزمايش پيامبر اعظم(ص) مغز استكبار را به لرزه درآورد

به گزارش خبرنگار "مهر" در بيرجند، امام جمعه بيرجند در خطبه هاي نماز جمعه اين شهرستان با اعلام اين مطلب افزود : اسلام تنها آئيني است كه مورد قبول ذات مقدس الهي مي باشد.

حجت الاسلام صادقي اضافه كرد : هر خير و بركتي كه نصيب ما مسلمانان مي شود به بركت اسلام و وجود پيامبر گرامي اسلام (ص) است.

وي ادامه داد: اسلام مخالفان را به مبارزه منطقي دعوت مي نمايد و كساني كه به اين دعوت لبيك نمي گويند جز رسوايي و هلاكت در دنيا و آخرت چيزي ديگر نصيب آنها نخواهد شد.

خطيب جمعه بيرجند با اشاره به اينكه يكي از اصول دين اسلام نبوت مي باشد گفت: تمامي مردم بايد هم به معناي عام آن يعني هدايت به وسيله پيامبران و هم به معناي خاص آن يعني اعتقاد به نبوت توجه نموده و آن را در زندگي خود به كار گيرند.

وي در پايان با اشاره به رزمايش پيامبر اعظم افزود : اين رزمايش مغز استكبار را به لرزه درآورد و آنها را دچار يك سردرگمي نمود.