"كيوان ساكت" و "راميز قلي اف"تار مي نوازند

"كيوان ساكت " در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " در مورد كنسرت هاي مختلفي كه در استان هاي مختلف ايران با عناويني چون " تارها براي صلح مي نوازند " و "تارها براي عشق مي نوازند" به اتفاق موسيقيدانان آذربايجان خواهد داشت، گفت: در روزهاي 24، 25 و 26 مهرماه در تالار معلم تبريز و در روزهاي 28 و 29 مهرماه در سينما استقلال كرمانشاه به اجراي قطعاتي براي تار و پيانو مي پردازيم . همچنين در روزهاي 2 ، 3 و 4 آبان ماه نيز در تالار وحدت تهران همين كنسرت را برگزار مي كنيم.

وي در مورد قطعات انتخابي براي اجرا در اين كنسرت گفت: در قسمت اول من به تارنوازي همراه با يك پيانو مي پردازم و قطعاتي را از ساخته هاي خودم و بزرگان موسيقي جهان اجرا خواهم كرد. در قسمت دوم اين برنامه "راميز قلي اف" به همراه پيانو قطعاتي را از بزرگان موسيقي آذربايجان اجرا مي كند. سپس در قسمت آخر " راميز قلي اف" به همراه پسرش " ايوب قلي اف" دو تار نوازي خواهند داشت و بعد از آن تمام گروه با هم به اجراي موسيقي مي پردازند. در اين بخش قطعاتي از "فكرت امير اف" ،" جهانگير جهانگير اف" و " حسن رضا اف " اجرا مي شود.

" كيوان ساكت " هدفش را از اجراي اين برنامه در كنار " راميز قلي اف" اشتراكات منطقه اي و موسيقايي عنوان كرد و افزود: آذربايجان تنها كشوري است كه در آن تار نوازي به اين سبك و كاملا حرفه اي كار مي شود و " راميز قلي اف" فردي است كه از قبل با من دوستي چندين ساله داشته و از نوازندگان معتبرو متبحر جهاني به شمار مي آيد.

وي در پايان به تفاوت هاي تارنوازي در ايران و آذربايجان اشاره كرد و افزود: اغلب مقام هاي موسيقي ما مشترك است . تفاوت ها بيشتر در بخش شيوه هاي دست گرفتن ساز و مضراب هاي آن است. اما از لحاظ كليت بسيار شبيه به هم هستند.