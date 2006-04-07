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۱۸ فروردین ۱۳۸۵، ۱۶:۰۶

عامل سازمان جهاني هسته اي: اگر كشورهاي پيشرفته بخواهند ؛

امكان تامين حق قانوني ايران در زمينه انرژي هسته اي و تهديد آميز نشدن آن وجود دارد

مدير عامل سازمان جهاني هسته اي (World Nuclear Association ) در كنفرانس بين المللي "چرخه سوخت هسته اي-2006" هنگ كنگ گفت : روسيه نقش مثبتي در حل مسئله هسته اي ايران ايفا مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، "جان ريچ" در گفتگو با  « نووستي» افزود: روسيه نقش پيشروي را در حل مسئله هسته اي ايران ايفا كرده و نشان داده كه كشورهاي پيشرفته جهان امكان رفع درخواست هاي قانوني ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي به نحوي كه جهان را متوجه تهديد جديد هسته اي نكند، دارند.

به عقيده اين كارشناس حتي امكان شكست مذاكرات روسيه و ايران به معني اين نيست كه روسيه با طرح چنين پيشنهادي اشتباهي مرتكب شده است.

وي افزود: در حال حاضر به سختي مي توان گفت كه آيا ايراني ها به پيشنهاد روسيه جواب مي دهند و يا خير، اما اين راه حل پيشنهادي روسيه در من تاثير گذاشته است و اگر مذاكرات با شكست مواجه شوند نبايد روسيه را در اين امر مقصر دانست.

ياد آوري مي شود اواخر سال گذشته ميلادي روسيه به تهران پيشنهاد كرد تا موسسه  مشتركي براي غني سازي اورانيوم در خاك روسيه ايجاد كنند. ايران با اشاره به اينكه اين طرح بايد شامل تاييد غني سازي در ايران نيز باشد ، تاكنون جواب نهايي به اين پيشنهاد نداده است.

کد مطلب 308670

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