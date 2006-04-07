حزب الله به فشارهاي آمريكا عادت كرده است/همه گروههاي لبناني بايد زير يك پرچم جمع شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، "حسن يعقوب"، تاكيد كرد: مسائلي وجود دارد كه با تحولات به وجود آمده و جاري در مناطق اطراف لبنان در ارتباط است و لبنان از آنها تاثير گرفته است و اميدواريم كه اين بار تاثيري كه لبنان مي گيرد تاثيري مثبت باشد نه منفي .



وي درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريكا در مورد حزب الله و خلع سلاح اين حزب و بازتاب اين اظهارات در لبنان گفت: افكار عمومي لبنان در اين زمينه به دو گروه تقسيم شده است برخي محافل، اين اظهارات را به نفع جهت گيري سياسي وعملكرد خود مي دانند، اما ممكن است برخي محافل ديدگاهي كاملا متفاوت داشته باشند، اما ما از يك زاويه به اين مسئله مي نگريم و آن اين است كه چه چيز به نفع لبنان است و چه زمان بايد چه موضعي گرفت .



حسن يعقوب افزود: من فكر مي كنم نيروهايي كه موسوم به 14 مارس يا 14 فوريه يا 8 مارس هستند،همه بايد تحت يك نيروگردهم آيند كه همان نيروي وطن است؛ نيرويي كه بايد تحت پرچم گفتمان لبناني در آيد كه در تاريخ 28 آوريل( 8 ارديبهشت) از سر گرفته مي شود.



وي در مورد روابط سوريه و لبنان، اعتقاد برخي مبني بر اينكه، اين روابط، سفر سنيوره به دمشق را با مشكل روبرو خواهد كرد گفت: روابط لبنان و سوريه، برادرانه و در بهترين شكل است، البته قابل ذكر است كه اين روابط مدتي پيش به تيرگي گرايش يافته بود.



حسن يعقوب افزود: اميدوارم بدون توجه به مسائل ديگر از جمله مسئله تحقيق در قتل رفيق حريري و دوستانش روابط دو كشور به حالت سابق بازگردد.



وزير امور خارجه آمريكا براي منحرف كردن نگاهها از دخالتهاي آشكار كشورش در امور داخلي كشورهاي جهان از جمله در لبنان مدعي شد كه بزرگترين مشكلي كه درحال حاضر لبناني ها با آن روبرو هستند، رابطه حزب الله با ايران و سوريه است.



رايس گفته بود: "لبنان دردوران انتقالي در سايه دولت بسيار شكننده پس از انتخاباتي كه حزب الله را در پارلمان تقويت كرد، به سرمي برد، اما ما هرگز فراموش نخواهيم كرد كه يكي از مطالبات قطعنامه 1559، متلاشي شدن اين شبه نظاميان(حزب الله) است كه اين مسئله را با دولت لبنان هر باري كه با آنها ديدار كرده ام، گوشزد كرده ام."

اين در حالي است كه معاون سياسي دبيركل حزب الله لبنان گفته است :راهبرد دفاع از لبنان را اصل وسلاح مقاومت را فرعي براي آن قلمداد كرد و اظهارداشت: ما مسئله اساسي راهبرد دفاع از لبنان را مطرح كرديم و اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم كه دشمني وجود دارد كه تهديدي براي لبنان به شمار مي رود و سلاح مقاومت وسيله اي براي دفاع است.

14شخصيت برجسته لبنان تاكنون درسلسله نشست هاي خود كه از دوم مارس(11 اسفند 84 ) آغاز كرده اند،درباره تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه عاملان تروررفيق حريري و گستردش دامنه تحقيقات سازمان ملل درمورد ترورهاي صورت گرفته درلبنان به توافق رسيدند.

آنها درهمان حال لبناني بودن كشتزارهاي اشغالي شبعا راتاييد كردند وتوافق نمودند روابط ميان دمشق و بيروت را ازطريق ايجاد دفاتر نمايندگي و ترسيم مرزها براي متقاعد كردن سازمان ملل درمورد لبناني بودن كشتزارهاي شبعا بهبود بخشند.

رهبران سياسي لبنان درنشست 14 ارديبهشت نتوانستند درباره مسئله رئيس جمهوري اين كشور و سلاح مقاومت به توافق دست پيدا كنند، به همين علت ادامه گفتگوها به 28 آوريل( 8 ارديبهشت) موكول شد.

وليد المعلموزير خارجه سوريه با رد برخي گزارشها مبني بر اينكه دمشق پذيرفته به حمايت خود ازحزب الله در مقابل كاهش فشارهاي آمريكا درمورد ترور رفيق حريري بر اين كشور پايان دهد، تاكيد كرد : سوريه آماده ورود به هيچ گونه معامله اي براي روشن شدن واقعيت ترور نخست وزير اسبق لبنان نيست.



وزير امور خارجه سوريه با تاكيد بر اينكه ثبات و امنيت لبنان براي دمشق مهم است، دخالتهاي خارجي از جمله آمريكا را سبب پيچيده تر شدن اوضاع لبنان و دست نيافتن گروههاي سياسي اين كشور به توافق براي حل مشكلات داخلي خود دانست.