رئيس جمهوري ايران حامي تيم ملي فوتبال است

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديدار دكترمحمد دادكان به همراه نمايندگان سفارت ايران در آلمان ضمن ديداربا شهردار نورنبرگ از استادويم 50 هزارنفري اين شهركه ميزبان نخستين ديدار تيم ملي فوتبال ايران درجام جهاني 2006 آلمان مقابل مكزيك خواهد بود بازديد و درجريان امكانات وتاسيسات اين ورزشگاه قرارگرفتند.

درپايان اين ديدار رئيس فدراسيون فوتبال درجمع خبرنگاران حاضرشد وبه سئوالات آنان در خصوص تيم ملي فوتبال ايران پاسخ گفت.

دادكان درپاسخ به سئوال خبرنگاران بين المللي درخصوص ميزان اهميت دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران به تيم ملي فوتبال گفت: دكتر احمدي نژاد ازعلاقمندان به فوتبال هستند ومانند بسياري ديگر از رئيس جمهوريهاي دنيا ازحاميان تيم ملي ايران درجام جهاني 2006 آلمان بشمارمي روند.