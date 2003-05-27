رسيتال پيانو در فرهنگسراي نياوران

به گزارش گروه موسيقي خبرگزار ي مهر، در اين رسيتال كه از سوي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران برگزار مي شود، قطعاتي از يوهان سپاستيان باخ و فردريك شوپن توسط دلبر حكيم آوا اجرا خواهد شد.

اين هنرمند برجسته تاجيكستاني تا به حال اجراهاي متعددي در ايران داشته است كه با استقبال فراوان روبرو شده است.

علا قمندان مي توانند براي تهيه بليط به فرهنگسراي نياوران مراجعه نمايند.