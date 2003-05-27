  1. هنر
  2. سایر
۶ خرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۰۶

رسيتال پيانو در فرهنگسراي نياوران

در شبها ي11 و 12 خرداد ماه ، دلبر حكيم آوا به اجراي رسيتال پيانو خواهد پرداخت.

به گزارش گروه موسيقي خبرگزار ي مهر،  در اين رسيتال كه از سوي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران برگزار مي شود،  قطعاتي از يوهان سپاستيان باخ و فردريك شوپن  توسط دلبر حكيم آوا اجرا خواهد شد.
اين هنرمند برجسته  تاجيكستاني تا به حال اجراهاي متعددي در ايران داشته است كه با استقبال فراوان روبرو شده است.
علا قمندان  مي توانند براي تهيه بليط به فرهنگسراي نياوران مراجعه نمايند.

کد مطلب 3088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها