هيچكس باور نمي كند كه ايران در حال ساخت بمب اتمي باشد / به جاي برخورد بايد به بهبود روابط ايران با جهان انديشيد

به گزارش خبرگزاري مهر "جان ريچ" مدير عامل سازمان هسته اي جهاني World Nuclear Association در گفتگو با « نووستي» افزود: حمله نظامي احتمالي به ايران نمي تواند مسئله هسته اي اين كشور را حل كند و اين رويكرد فقط باعث دور شدن اين كشور از باقي جهان خواهد شد.

وي گفت: در حال حاضر احتمال حمله از سوي آمريكا نمي رود و فقط مي توان گفت كه اگر اوضاع تا آن اندازه خراب شود كه اين راه مورد توجه و عمل قرار گيرد، اين فقط باعث افزايش دور شدن ايران مي شود.

وي تاكيد كرد: حمله نظامي پرده نهايي در حل مسئله ايران نخواهد بود و برعكس اين جبهه گيري را به اندازه يك نسل ديگر تمديد خواهد كرد.

به عقيده اين كارشناس مسئله هسته اي ايران فقط در اثر مسائل جدي تر ديگري كه ميان ايران و بقيه جهان وجود دارد بوجود آمده است. وي تاكيد دارد: تا زماني كه ما اين مسائل و ارتباطات ميان ايران و جهان اطراف را كه از سال 1979 بوجود آمده حل نكنيم، مسئله هسته اي ايران نيز نمي تواند راه حل نهايي پيدا كند.

در مورد واقعيت ايجاد سلاح هسته اي در ايران اين كارشناس معتقد است كه تهران از انجام اين خواسته فاصله بسياري دارد.

جان ريچ تاكيد كرد: فكر مي كنم كه هيچ كس باور نكند كه ايراني ها هم اكنون در حال تهيه بمب اتمي هستند، بلكه ترس اصلي از آن است كه در پشت پرده برنامه صلح آميز انرژي ايران اين كشور به تكنولوژي هايي دست يابد كه امكان غني سازي اورانيوم براي استفاده نظامي را مي دهد.

وي معتقد است: امروز دليلي براي خوشبيني به روند مذاكرات در مورد ايران وجود ندارد. اين مسير بايد حقيقتا عوض شود. ما بايد مركز توجه را از مسئله هسته اي به مسئله اي وسيع تر يعني بهبود روابط ميان ايران و بقيه دنيا بسط دهيم.

به عقيده اين كارشناس اين موضوع به فراست دولتي از جانب مسئولين آمريكا و ايران نياز دارد.

وي در پايان گفت: ايران و آمريكا به بهبود روابط تمايل دارند و من اميدوارم كه رهبران دو طرف درك كنند كه رفع اين دشمني ها به نفع جامعه جهاني تمام مي شود.

جان ريچ يكي از كارشناسان برجسته در زمينه انرژي هسته اي مي باشد. تا زمان ورود به سازمان هسته اي جهاني در سال 2001 وي طي هفت سال سفير آمريكا در سازمان هاي مختلف اروپايي از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي بود. ريچ در مذاكرات ميان آمريكا و كره شمالي در مورد خلع سلاح هسته اي شبه جزيره كره و همچنين در كنفرانس هاي سازمان ملل متحد در سال 1995 و 2000 در مورد بازنويسي قرار داد منع گسترش سلاح هسته اي شركت داشته است.

تا آن زمان ريچ به مدت بيش از بيست سال مشاور عالي كميته روابط بين الملل مجلس سناي آمريكا بود كه فعاليت اين كميته در خصوص مسائل روابط ميان غرب و شرق و كنترل بر گسترش سلاح هسته اي پايه گذاري شده بود.