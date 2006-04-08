به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت تعاون، محمد ناظمي در ديدار با مديران اتحاديه‌هاي تعاوني هاي مسكن، افزود: اهميت بخش تعاون خصوصا در بخش مسكن به حدي است كه مي توان اين بخش را به عنوان ضروري ترين عامل مسكن دار شدن قشر هاي متوسط جامعه دانست.

وي با بيان اينكه بزرگترين امتياز بخش تعاون در خود آن يعني مفهوم تعاون نهفته است، اضافه كرد: حضور تعاوني‌هاي مسكن بايد در بخش هاي مختلف جامعه خصوصا اصلاح بافت هاي فرسوده و مناطق زلزله زده پررنگ شود.

ناظمي انتقال تجربه و تعامل ميان تعاوني ها در سطح ملي و بين المللي را ضروري دانست و ادامه داد: بهره گيري از تجارت تعاوني ها در سطح بين المللي تعاوني ها را به شبكه جهاني تعاون وصل مي كند. در عين اينكه مي تواند الگوي پيشرفت تعاوني ها را در انديشه و عمل تامين كند.

وزير تعاون در ادامه بهره گيري از تكنولوژي هاي مدرن و تجهيز تعاوني ها به سيستم هاي پيشرفته اطلاع رساني را ضروري دانست و تصريح كرد: عدم توجه به تكنولوژي در تعاوني ها به معني دور ماندن تعاون از سيستم هاي پيشرفته جهاني است.

ناظمي در ادامه موفقيت تعاوني هاي مسكن را در گرو توجه به سه عنصر ، كيفيت، سرعت و قيمت پايين در ارائه خدمات دانست و اظهار كرد: تاخير در واگذاري برخي از واحدهاي مسكن نبايد اهميت و ارزش كار تعاوني هاي مسكن را بپوشاند.

در ادامه اين ديدار كربلايي معاون نظارت وبهره برداري به برنامه هاي دفتر عمران و مسكن پرداخت و گفت: براي رسيدن بخش مسكن به سهم تعيين شده برنامه هايي در زمينه ايجاد شهرك‌هاي جديد ، اصلاح بافت‌هاي فرسوده ، مشاركت و جذب سرمايه گذاري و تعامل تعاوني هاي توليدي ، خدمات و مسكن تهيه شده است.

معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون، همچنين از تشكيل ستادي تحت عنوان، ستاد تعاون- خدمات و توليد مسكن در جهت ارتباط تعاوني هاي توليد مصالح تعاوني هاي ارائه دهنده خدمات فني و سازندگان واحدهاي مسكوني خبر داد و اين ستاد را عاملي جهت حذف واسطه ها و تعامل تعاوني ها عنوان كرد.

گفتني است در اين ديدارمديران تعاوني هاي مسكن با بيان مشكلات و مسائل مربوط در بخش مسكن پرداختند.